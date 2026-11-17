Военные во время выполнения задач. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют обновить программу поддержки территориальной обороны, на которую до 2028 года выделено более миллиарда гривен. Большая часть средств приходится на предыдущие годы, а значительную часть будущего финансирования планируют потратить на ремонт военных помещений. При этом в документе не указаны количество техники, объемы ремонтов и отдельные расходы на подготовку горожан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект решения исполнительного комитета Одесского городского совета и анализ Центра публичных расследований.

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Изменение городской программы

Согласно информации проекта, исполком предложил Одесской городской военной администрации пересмотреть меры, которые депутаты утвердили еще 9 февраля 2022 года. Причиной изменений стало создание городской военной администрации, а также необходимость обновить перечень мероприятий, ответственных исполнителей и финансирование. Программу предлагают расширить. Помимо обеспечения подразделений территориальной обороны, добровольческих формирований и помощи в мобилизации, она должна охватывать подготовку одесситов к национальному сопротивлению.

Всего на 2022–2028 годы в документе предусмотрено 1 млрд 791 тыс. гривен. Из них 966,2 млн гривен составляют средства городского бюджета, а 34,5 млн гривен — остаток государственной образовательной субвенции, который находился на счете в начале 2022 года.

Деньги на военных

Наибольшую часть программы, 591,4 млн гривен, выделили на нужды воинских частей территориальной обороны. Из этой суммы 382,7 млн гривен приходится на снаряжение, средства связи, защиты, медицинские комплекты и другое имущество. Еще 164,8 млн гривен предусмотрели на приобретение автомобилей, а 43,9 млн гривен — на ремонт военной техники. Всего на автомобильный транспорт и его ремонт в программе заложили почти 209 млн гривен. Однако из документа невозможно узнать, сколько именно машин планировалось приобрести, каких моделей и по какой цене. Не указано и конкретное количество комплектов снаряжения, которые должны получить военные.

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Обеспечение воинских частей. Фото: скриншот из проекта

Ремонт помещений

Второе по объему направление финансирования касается военных помещений. На него предусмотрено 307,2 млн гривен. Из этой суммы почти 299 млн гривен заложили на ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» в Одессе. На 2027 и 2028 годы на эти работы запланировано по 60 млн гривен ежегодно. Таким образом, только за два последних года действия программы на помещения должно быть направлено 120 млн гривен. В документе указано, что здания необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства. Однако конкретного перечня ремонтных работ и площади помещений в таблицах нет.

Подготовка одесситов к сопротивлению

На поддержку добровольческих формирований общины предусмотрено 49,7 млн гривен. Эти средства распределены между закупкой снаряжения, топлива, средств связи, ремонтом автомобилей и другими нуждами. В 2026 году на это направление планировалось выделить около 5 млн гривен. В частности, 3 млн гривен должны были быть направлены на деятельность добровольческих формирований, включая обучение и денежное поощрение их участников. За организацию должны были отвечать исполком горсовета и коммунальное учреждение "Одесский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению и защите ветеранов войны". Однако в графах финансирования этого мероприятия стоят прочерки. То есть ответственные исполнители определены, но отдельной суммы на подготовку населения в рамках программы не предусмотрено.

Подготовка одесситов без отдельного финансирования. Фото: скриншот из проекта

Еще 45,3 млн гривен в программе было предусмотрено на 2024–2025 годы на поддержку общественных и благотворительных организаций, помогающих территориальной обороне. Конкретных получателей финансирования в документе не указали.

Деньги на мобилизационные мероприятия

Наименьшее финансирование получило направление военного учета и мобилизации. На него заложили 7,2 млн гривен. Почти всю сумму, около 7,19 млн гривен, запланировали на 2026–2028 годы. Деньги предназначены для оповещения резервистов и военнообязанных, а также их перевозки в пункты сбора территориальных центров комплектования и воинских частей. За эти мероприятия будут отвечать исполком, коммунальное автотранспортное хозяйство и областной ТЦК.

Распределение бюджета по годам

Наибольший объем финансирования в программе приходится на 2023 год. Тогда предусмотрено 370,6 млн гривен. В 2022 году сумма составляла 181,6 млн гривен, а в 2024-м — 259,6 млн гривен. На 2025 год в документе указано 33,8 млн гривен, а на 2026-й запланировано 10,3 млн гривен. Причины такого сокращения финансирования в проекте не объяснены.

Подготовка одесситов без отдельного финансирования. Фото: скриншот из проекта

Всего на 2022–2025 годы приходится 845,6 млн гривен, или более 84% всего бюджета программы. Это объемы финансирования, указанные в документе, а не подтвержденный отчет о фактическом использовании средств.

На 2027 и 2028 годы предусмотрено по 72,4 млн гривен. Из каждой годовой суммы 60 млн гривен планируется направить на ремонт военных помещений, 10 млн гривен — на обеспечение воинских частей, а около 2,4 млн гривен — на мобилизационные мероприятия.

Кто будет отвечать за средства

Наибольшие объемы финансирования распределены между Департаментом муниципальной безопасности и Управлением капитального строительства Одесского горсовета. Для первого предусмотрено 458,8 млн гривен, для второго — 305,2 млн гривен. В сумме это более 763 млн гривен, или более трёх четвертей бюджета программы. При этом финансирование Департамента муниципальной безопасности касается только 2022–2024 годов.

В свою очередь, Управление капитального строительства должно получить по 60 млн гривен в 2027 и 2028 годах. Ответственным исполнителем программы определен Департамент по вопросам мобилизационной подготовки, ведения воинского учета и оборонной работы.

Каких данных не хватает

Несмотря на миллиардный бюджет, проект не содержит ряда показателей, по которым можно оценить результаты финансирования. В таблицах отсутствуют данные о количестве приобретенных автомобилей, комплектов снаряжения и площади отремонтированных помещений. Часть названий воинских подразделений скрыли, вероятно, из соображений безопасности во время войны, поэтому сопоставить все суммы с конкретными получателями невозможно.

К проекту также не добавили сравнение с предыдущей редакцией. Из-за этого непонятно, какие именно расходы и мероприятия изменились. Исполнители программы должны отчитываться ежеквартально. Итоговый отчет по завершении ее действия должны подготовить к середине 2029 года.

Новини.LIVE писали о том, как в Одесской области готовят граждан к национальному сопротивлению. Жителей региона обучают управлению беспилотниками и проводят для них занятия на полигонах. Часть людей вступает в добровольческие формирования территориальных общин. По словам командира ОТУ «Одесса» Дениса Носикова, такая подготовка необходима на случай попытки россиян высадить десант.

Также Новини.LIVE писали о подготовке круговой обороны Одессы. Военные усиливают защиту города и готовятся к различным сценариям российского наступления. Важную роль в этой работе играют добровольцы, проходящие военную подготовку. В случае угрозы они должны присоединиться к обороне своих общин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одесса направила дополнительные 57 миллионов гривен на поддержку армии. Такое решение депутаты приняли в сентябре 2025 года, увеличив финансирование программы "Безопасный город". Из этой суммы 50,5 млн гривен было предусмотрено через департамент муниципальной безопасности, еще 6,5 млн гривен выделено из депутатского фонда.