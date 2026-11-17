Військові під час виконання завдань. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі хочуть оновити програму підтримки територіальної оборони, на яку передбачили понад мільярд гривень до 2028 року. Більшість коштів припадає на попередні роки, а значну частину майбутнього фінансування планують витратити на ремонт військових приміщень. При цьому в документі не зазначили кількості техніки, обсягів ремонтів та окремих витрат на підготовку містян до національного спротиву.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на проєкт рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та аналіз Центру публічних розслідувань.

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Зміна міської програми

Згідно з інформацією проєкту, виконком запропонував Одеській міській військовій адміністрації переглянути заходи, які депутати затвердили ще 9 лютого 2022 року. Причиною змін стало створення міської військової адміністрації, а також необхідність оновити перелік заходів, відповідальних виконавців і фінансування. Програму пропонують розширити. Крім забезпечення підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань та допомоги з мобілізацією, вона має охоплювати підготовку одеситів до національного спротиву.

Загалом на 2022-2028 роки в документі передбачили 1 млрд 791 тис. гривень. Із них 966,2 млн гривень становлять кошти міського бюджету, а 34,5 млн гривень — залишок державної освітньої субвенції, який був на рахунку на початку 2022 року.

Гроші на військових

Найбільшу частину програми, 591,4 млн гривень, відвели на потреби військових частин територіальної оборони. З цієї суми 382,7 млн гривень припадає на спорядження, засоби зв'язку, захисту, медичні комплекти та інше майно. Ще 164,8 млн гривень передбачили на придбання автомобілів, а 43,9 млн гривень — на ремонт військової техніки. Загалом на автомобільний транспорт і його ремонт у програмі заклали майже 209 млн гривень. Проте з документа неможливо дізнатися, скільки саме машин планували придбати, яких моделей і за якою ціною. Не наведено й конкретної кількості комплектів спорядження, які мають отримати військові.

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Забезпечення військових частин. Фото: скриншот з проєкту

Ремонти приміщень

Другий за обсягом напрям фінансування стосується військових приміщень. На нього передбачили 307,2 млн гривень. Із цієї суми майже 299 млн гривень заклали на ремонт, реконструкцію та реставрацію будівель Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" в Одесі. На 2027 і 2028 роки для цих робіт запланували по 60 млн гривень щороку. Отже, лише за два останні роки дії програми на приміщення мають спрямувати 120 млн гривень. У документі зазначено, що будівлі необхідно привести у відповідність до вимог законодавства. Проте конкретного переліку ремонтних робіт та площі приміщень у таблицях немає.

Підготовка одеситів до спротиву

На підтримку добровольчих формувань громади передбачили 49,7 млн гривень. Ці кошти розподілили між закупівлею спорядження, пального, засобів зв'язку, ремонтом автомобілів та іншими потребами. У 2026 році на цей напрям планували близько 5 млн гривень. Зокрема, 3 млн гривень мали бути спрямовані на діяльність добровольчих формувань, включно з навчанням й грошовим заохоченням їхніх учасників. За організацію мали відповідати виконком міськради та комунальна установа "Одеський обласний центр підготовки населення до національного спротиву та захисту ветеранів війни". Однак у графах фінансування цього заходу стоять прочерки. Тобто, відповідальних виконавців визначили, але окремої суми на підготовку населення в межах програми не передбачили.

Підготовка одеситів без окремого фінансування. Фото: скриншот з проєкту

Ще 45,3 млн гривень у програмі було передбачено на 2024-2025 на підтримку громадських і благодійних організацій, які допомагають територіальній обороні. Конкретних отримувачів фінансування в документі не назвали.

Гроші на мобілізаційні заходи

Найменше фінансування отримав напрям військового обліку та мобілізації. На нього заклали 7,2 млн гривень. Майже всю суму, близько 7,19 млн гривень, запланували на 2026-2028 роки. Гроші призначені для оповіщення резервістів і військовозобов'язаних, а також їхнього перевезення до пунктів збору територіальних центрів комплектування та військових частин. За ці заходи відповідатимуть виконком, комунальне автотранспортне господарство та обласний ТЦК.

Розподіл бюджету за роками

Найбільше фінансування в програмі припадає на 2023 рік. Тоді передбачили 370,6 млн гривень. У 2022 році сума становила 181,6 млн гривень, а у 2024-му — 259,6 млн гривень. На 2025 рік у документі зазначили 33,8 млн гривень, а на 2026-й запланували 10,3 млн гривень. Причин такого скорочення фінансування в проєкті не пояснили.

Підготовка одеситів без окремого фінансування. Фото: скриншот з проєкту

Загалом на 2022-2025 роки припадає 845,6 млн гривень, або понад 84% усього бюджету програми. Це обсяги фінансування, наведені в документі, а не підтверджений звіт про фактичне використання коштів.

На 2027 та 2028 роки передбачено по 72,4 млн гривень. Із кожної річної суми 60 млн гривень планують спрямувати на ремонт військових приміщень, 10 млн гривень — на забезпечення військових частин, а близько 2,4 млн гривень — на мобілізаційні заходи.

Хто відповідатиме за кошти

Найбільші обсяги фінансування розподілили між Департаментом муніципальної безпеки та Управлінням капітального будівництва Одеської міськради. Для першого передбачили 458,8 млн гривень, для другого — 305,2 млн гривень. Разом це понад 763 млн гривень, або більш як три чверті бюджету програми. При цьому фінансування Департаменту муніципальної безпеки стосується лише 2022-2024 років.

Натомість Управління капітального будівництва має отримати по 60 млн гривень у 2027 та 2028 роках. Відповідальним виконавцем програми визначено Департамент з питань мобілізаційної підготовки, ведення військового обліку та оборонної роботи.

Яких даних бракує

Попри мільярдний бюджет, проєкт не містить низки показників, за якими можна оцінити результати фінансування. У таблицях немає кількості придбаних автомобілів, комплектів спорядження та площі відремонтованих приміщень. Частину назв військових підрозділів приховали, ймовірно, з міркувань безпеки під час війни, тому зіставити всі суми з конкретними отримувачами неможливо.

До проєкту не додали й порівняння з попередньою редакцією. Через це незрозуміло, які саме видатки та заходи змінилися. Виконавці програми мають звітувати щокварталу. Підсумковий звіт після завершення її дії повинні підготувати до середини 2029 року.

Новини.LIVE писали, як на Одещині готують цивільних до національного спротиву. Жителів регіону навчають керувати безпілотниками та проводять для них заняття на полігонах. Частина людей долучається до добровольчих формувань територіальних громад. За словами командира ОТУ "Одеса" Дениса Носікова, така підготовка потрібна на випадок спроби росіян висадити десант.

Також Новини.LIVE писали про підготовку кругової оборони Одеси. Військові посилюють захист міста та готуються до різних сценаріїв російського наступу. Важливу роль у цій роботі відіграють добровольці, які проходять військовий вишкіл. У разі загрози вони мають долучитися до оборони своїх громад.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Одеса спрямувала додаткові 57 мільйонів гривень на підтримку армії. Таке рішення депутати ухвалили у вересні 2025 року, збільшивши фінансування програми "Безпечне місто". Із цієї суми 50,5 млн гривень передбачили через департамент муніципальної безпеки, ще 6,5 млн гривень виділили з депутатського фонду.