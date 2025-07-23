Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

В среду, 23 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируют достаточно большие пробки в сторону КПП в Молдову. Однако по пути в Румынию тянучек пока нет, путешественники смогут проехать, не стоя в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок немного, однако огромные тянучки наблюдаются по пути к нему, недалеко от села Маяки. Это лучше учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора" — очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд свободен. Поездка из Одессы продлится около 2 часов.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободный.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.