Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ракетоносители на дежурстве — есть ли угроза с Черного моря arrow

Ракетоносители на дежурстве — есть ли угроза с Черного моря

7 июля 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Корабли захватчиков на дежурстве в морях
Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море сегодня утром, 7 июля. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море — 3 оккупантских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Ракетоносители на дежурстве — есть ли угроза Черного моря - фото 1

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение к Черному морю совершили 6 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошли 4 из них. Кроме этого, до Азовского моря прошло 7 судов, 2 из них направлялись из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря есть возобновление деятельности украинских портов.

Мы писали, что Украина устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Наши военные заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Добавим, российские кафиры серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно