Один из задержанных. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе задержали участников преступной группы, которые похитили мужчину и вымогали у него миллион долларов. Потерпевшего удерживали под контролем, избивали и заставляли переоформить недвижимость в Киеве и Одесской области. Также злоумышленники забрали его документы и 12 грузовиков. Всем четырём фигурантам сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Вымогательство денег

По данным следствия, преступную группу возглавлял так называемый криминальный авторитет по прозвищу "Итальянец". Среди ее участников были люди, ранее входившие в состав ОПГ "Мультика". Фигуранты длительное время оказывали психологическое давление на мужчину и его жену. В середине октября в компьютерном клубе Николаева один из участников избил потерпевшего и под угрозами заставил его написать долговую расписку на миллион долларов.

Через несколько дней во время встречи в Одессе организатор группы начал требовать деньги и переоформление недвижимости, угрожая физической расправой. Впоследствии двое участников группировки подкараулили мужчину на парковке возле спортзала и избили его. Они напомнили потерпевшему, что он должен погасить вымышленный долг.

Кроме того, злоумышленники забрали личные документы мужчины, документы на недвижимость и 12 грузовых автомобилей. Некоторые из машин сразу отвезли на разборку.

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Задержание участников

6 ноября правоохранители задержали одного из фигурантов во время оформления у нотариуса перехода права собственности на земельный участок, где расположен жилой дом потерпевшего. Также задержали организатора и еще одного участника группы. Обыски провели по местам проживания фигурантов и в их автомобилях в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Правоохранители изъяли грузовики MAN и полуприцепы потерпевшего, два автомобиля, более 100 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, а также три гладкоствольных охотничьих ружья.

Что грозит подозреваемым

7 ноября четырём участникам группы было предъявлено подозрение в вымогательстве и незаконном лишении свободы или похищении человека. Речь идет о ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые взяты под стражу.

Еще один случай вымогательства

Ранее в Одессе двое мужчин пытались завладеть автомобилем автомастера из-за вымышленного долга в 25 тысяч долларов. Когда потерпевший отказался платить, один из нападавших ударил его по голове. Под угрозами мужчина отдал ключи и техпаспорт на Chevrolet Bolt, который злоумышленники планировали забрать и продать. Однако покинуть АЗС с чужой машиной они не успели — их задержали правоохранители.

По данным Одесской областной прокуратуры, подозрение предъявлено 41- и 30-летним мужчинам. Организатора взяли под стражу без права на залог, а его сообщнику избрали меру пресечения с возможностью внесения залога. Обоим грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за вымогательство. Также за незаконное завладение автомобилем им может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Окончательное наказание определит суд.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе разоблачили курсового офицера морского учебного заведения. Его подозревают в вымогательстве денег у курсантов за «решение» проблем с учебой. Мужчину задержали во время получения взятки. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе трое мужчин вымогали у 23-летнего военнослужащего несуществующий долг, угрожая насилием. Они отобрали у него деньги и пытались заставить отдать ещё 850 долларов. Полицейские зафиксировали все действия и изъяли доказательства, подтвердившие противоправную деятельность фигурантов.