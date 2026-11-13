Один із затриманих. Фото: Національна поліція України

В Одесі затримали учасників злочинної групи, які викрали чоловіка та вимагали від нього мільйон доларів. Потерпілого утримували під контролем, били й змушували переоформити нерухомість у Києві та на Одещині. Також зловмисники забрали його документи й 12 вантажівок. Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

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Вимагання грошей

За даними слідства, злочинну групу очолював так званий кримінальний авторитет на прізвисько "Італієць". Серед її учасників були люди, які раніше входили до складу ОЗГ "Мультика". Фігуранти тривалий час психологічно тиснули на чоловіка та його дружину. У середині жовтня в комп'ютерному клубі Миколаєва один з учасників побив потерпілого та під погрозами змусив його написати боргову розписку на мільйон доларів.

За кілька днів під час зустрічі в Одесі організатор групи почав вимагати гроші та переоформлення нерухомості, погрожуючи фізичною розправою. Згодом двоє учасників угруповання підстерегли чоловіка на паркінгу біля спортзалу та побили його. Вони нагадали потерпілому, що він має сплатити вигаданий борг.

Крім того, зловмисники забрали особисті документи чоловіка, папери на нерухомість та 12 вантажних автомобілів. Деякі з машин одразу відвезли на розбірку.

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Затримання учасників

6 листопада правоохоронці затримали одного з фігурантів під час оформлення в нотаріуса переходу права власності на земельну ділянку, де розташований житловий будинок потерпілого. Також затримали організатора та ще одного учасника групи. Обшуки провели за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях у Миколаївській, Одеській і Вінницькій областях.

Правоохоронці вилучили вантажівки MAN і напівпричепи потерпілого, два автомобілі, понад 100 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, а також три гладкоствольні мисливські рушниці.

Що загрожує підозрюваним

7 листопада чотирьом учасникам групи повідомили про підозру у вимаганні та незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Йдеться про ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Усіх підозрюваних взяли під варту.

Інший випадок вимагання

Раніше, в Одесі двоє чоловіків намагалися заволодіти автомобілем автомайстра через вигаданий борг у 25 тисяч доларів. Коли потерпілий відмовився платити, один із нападників ударив його по голові. Під погрозами чоловік віддав ключі та техпаспорт на Chevrolet Bolt, який зловмисники планували забрати й продати. Однак залишити АЗС із чужою машиною вони не встигли — їх затримали правоохоронці.

За даними Одеської обласної прокуратури, підозру оголосили 41- та 30-річному чоловікам. Організатора взяли під варту без права на заставу, а його спільнику обрали запобіжний захід із можливістю внесення застави. Обом загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання. Також за незаконне заволодіння автомобілем їм може загрожувати від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї. Остаточне покарання визначить суд.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі викрили курсового офіцера морського навчального закладу. Його підозрюють у вимаганні грошей з курсантів за "вирішення" проблем із навчанням. Чоловіка затримали під час отримання хабаря. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі троє чоловіків вимагали у 23-річного військовослужбовця неіснуючий борг, погрожуючи насильством. Вони відібрали у нього гроші та намагалися примусити віддати ще 850 доларів. Поліцейські задокументували всі дії та вилучили докази, що підтвердили протиправну діяльність фігурантів.