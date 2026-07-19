РФ атаковала торговое судно у берегов Одессы: ВМС спасли восемь членов экипажа

Подвергшееся нападению торговое судно. Фото: ВМС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Россия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы. Оно вышло из порта после погрузки кукурузы. Известно, что на борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также лоцман из Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в воскресенье, 19 июля, передает Новини.LIVE.

Атака на торговое судно у Одессы

Корецкий рассказал, что, несмотря на масштабный пожар в результате обстрела, украинским ВМС удалось спасти восемь членов экипажа, двое из которых ранены и в настоящее время находятся в больнице в Одессе. В то же время обнаружены тела шести членов экипажа, а судьба ещё четырех пока неизвестна.

Последствия российской атаки. Фото: ВМС

"Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены отступить в безопасную зону. На судне масштабный пожар, продолжается тушение. Украина делает все возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан — членов экипажа", — отметил премьер.

Корецкий поручил МИД в кратчайшие сроки уведомить страны, чьи граждане пострадали в результате российской атаки, а также проинформировать международных партнеров Украины.

Удар России по судну у Одессы. Фото: ВМС

"Совместно с военным командованием готовим решения, которые укрепят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак", — говорит он.

Премьер заявил, что РФ совершает военные преступления и подрывает черноморскую безопасность, нападая на гражданские торговые суда. По его словам, это посягательство на свободу мореплавания и принципы Конвенции ООН по морскому праву.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Реакция МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что пока мир реагирует на массированный российский удар по Киеву в ночь на 19 июля, Москва продолжает кампанию террора в течение всего дня. По его словам, среди погибших есть морской лоцман из Украины.

"Восемь членов экипажа были эвакуированы, а пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Гражданское судно. Международный экипаж. Маршрут, обеспечивающий глобальную продовольственную безопасность. Путин увидел в этом еще одну цель. Это нападение не оставляет места для иллюзий. Путинская Россия не заботится о том, кого убивает. Украинцев или граждан любой другой страны. Для Путина человеческая жизнь не имеет значения. Имеют значение только его преступные цели", — отметил Сибига.

По его словам, в ходе последней волны нападений это был не единичный случай. Министр сообщает, что только вчера РФ атаковала в Чёрном море ещё одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды, в результате чего погиб один человек, а ещё трое получили ранения.

Сибига информирует Международную морскую организацию и международных партнеров о последних нападениях России на гражданские суда, а также правительства государств, граждане которых погибли или получили ранения.

"Во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Лондон я обсудил этот вопрос с руководством ИМО и призвал к развертыванию международной мониторинговой миссии в украинских портах. Мы ожидаем, что эта миссия начнет свою работу, как и запланировано, осенью и поможет задокументировать каждый акт морского террора со стороны России, создав предпосылки для привлечения виновных к ответственности", — заявил глава МИД.

По его словам, каждая задержка в усилении давления на Россию обходится жизнью еще большего числа невинных людей. Сибига подчеркнул, что РФ должна столкнуться с подавляющей силой, разрушительными санкциями, сокращением доходов от нефти, полной дипломатической изоляцией и правосудием.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы террор взял верх", — добавил он.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера, с начала июля Одесса почти ежедневно подвергается интенсивным российским обстрелам. В результате ударов погибли около 18 человек, ещё 69 получили ранения.

В частности, 19 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего один человек получил ранение. Кроме того, на месте попадания образовалась огромная воронка.