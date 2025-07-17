Зерновая сделка – что это значит и что потеряла Украина после прекращения

Судно с зерном в порту. Фото: Новини.LIVE

Ровно два года назад, 17 июля 2023 года, Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы — договоренности, которая обеспечивала безопасный вывоз украинского зерна через морские порты во время активной фазы войны. Этот шаг Москвы фактически разорвал одну из немногих сделок, которая, несмотря на агрессию, работала на международное благо. Украина оказалась в сложной ситуации, ведь доступ к внешним рынкам стал под угрозой, а инфраструктура портов — под ударами.

О последствиях разрыва, геополитических играх вокруг экспорта зерна и новых раскладах сил в Черном море журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

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Зерновая сделка

Сам выход из соглашения, стал одной из причин усилением обстрелов южных регионов, в частности — Одессы. Террористические атаки на порты, зернохранилища и исторический центр города были частью политики запугивания и дестабилизации. Однако Украинские защитники на море, используя новейшие технологии, переломили ход событий. Впервые за долгое время российский флот потерял абсолютный контроль в Черном море.

"На сегодня можно сказать, что зерновое соглашение фактически в том виде, в котором его приняли в 2022 году, себя исчерпало. Именно благодаря усилиям военно-морских сил Украины, в том числе и применению дроновых технологий, мы смогли преодолеть этот момент. Нам удалось не просто удержать позиции, а закрепить их в пределах Черноморского бассейна", — пояснил политолог Михаил Шабанов.

Одесский политолог Михаил Шабанов о зерновом соглашении. Фото: Новини.LIVE

Эти действия позволили Украине самостоятельно строить новые логистические маршруты, без необходимости согласовывать с агрессором формат экспорта. И хотя морские пути остаются уязвимыми, Киев продемонстрировал способность отстаивать свои интересы даже без участия России.

Выход России из зернового соглашения

Решение Кремля покинуть соглашение не было спонтанным. Это стал очередной ход в игре с мировым сообществом, который имел целью создание хаоса на глобальных продовольственных рынках. Москва надеялась, что страны Африки и Ближнего Востока, которые зависят от украинского зерна, будут давить на Киев и Запад.

"Россия, как мы знаем, применяет рычаги давления, постоянно повышая градус напряжения в регионе. Кроме того, она активно вывозила и до сих пор вывозит украинское зерно с временно оккупированных территорий. Это было нужно ей как для реализации собственного зерна, так и для сбыта украденного. И, к сожалению, в определенных моментах ей это удается", — говорит эксперт.

Эксперт Михаил Шабанов о выходе России из зернового соглашения. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, Москва пытается одновременно обогащаться и создавать искусственные дефициты. Но ее планы натолкнулись на сопротивление не только со стороны Украины, но и всего мира. В частности — среди стран, которые сами зависят от зерновых поставок.

Украинское зерно

Украинское зерно имеет критическое значение для Африки, Ближнего Востока и части Азии. Заблокированные маршруты поставок — это не только геополитика, но и вопрос выживания для миллионов людей. В этой ситуации на первый план начал выходить Китай. Как глобальный игрок и один из главных партнеров стран Африки, не может оставаться в стороне. Его участие в процессах давления на Россию не является публичным, но ощутимым.

"Международное сообщество, а особенно страны глобального Юга, были заинтересованы в решении зернового кризиса. И мы видим заинтересованность Китая. Он имеет давящие возможности, инвестиционное влияние, и использует зависимость России от себя. Китай способен продвигать свои интересы даже в виде зерновых инициатив", — пояснил политолог Михаил Шабанов.

Пшеница созревает на поле. Фото: Новини.LIVE

Большинство стран, в частности в Африке, связаны с Китаем через финансирование инфраструктуры, аграрные проекты и зависимость от кредитов. Именно поэтому Пекин может использовать зерновой кризис для формирования "управляемого хаоса", в котором ему выгодно оставаться посредником и "миротворцем".

Отношение к России

Выход из зерновой сделки имел не только экономический и гуманитарный эффект, но и мощный репутационный удар для Москвы. Страны, которые еще вчера рассматривали Россию как партнера, увидели ее неспособность соблюдать обязательства. Это стало сигналом для союзников и для потенциальных нейтральных партнеров.

"Это была одна из масштабных демонстраций неспособности России придерживаться заключенных договоренностей. И увидел это не только Запад, но и страны глобального Юга — Бразилия, Индия, Китай. Их лидеры сделали для себя выводы. Это еще больше изолирует Россию на международной арене", — подчеркнул эксперт.

Политолог Михаил Шабанов об отношении к России. Фото: Новини.LIVE

Отказ от обязательств, усиление агрессии и пренебрежение к международным правилам делает Россию токсичным партнером даже для тех, кто традиционно избегает конфронтации с США. В условиях, когда доверие — ключ к экономическому сотрудничеству, Москва все больше оказывается в изоляции.

Влияние Украины в Черном море

Сегодняшний ландшафт черноморского региона меняется не только из-за войны, но и благодаря решительным действиям Украины на дипломатическом и логистическом фронтах. Киев постепенно формирует новую архитектуру региональной безопасности, укрепляя связи с соседними странами.

"На сегодня, благодаря тому, что мы переориентируем свои пути, в том числе связи с Румынией в этом контексте, то есть переориентируем пути поставки зерна не только Черноморским бассейном, устраняем Россию, то есть устраняем Черноморский флот, в частности, к рубежам Новороссийска", — отмечает эксперт.

Судно с зерном. Фото: Новини.LIVE

В то же время меняется и расклад сил в самом Черноморском регионе. Турция, воспользовавшись вакуумом безопасности, активно наращивает свое присутствие и влияние в южной части региона. И здесь, как ни парадоксально, Украина играет роль не только пострадавшей стороны, но и формирующей новые правила игры.

Одесский порт

В этом контексте особый вес приобретает роль Одесского порта. Он остается не только логистическим хабом, но и символом устойчивости — объектом постоянного давления со стороны России, но и предметом стратегической заинтересованности партнеров. Несмотря на обстрелы, разрушения и попытки изолировать регион, инфраструктура продолжает работать.

"Наш Одесский порт, в частности, и дунайские порты выполняют свои основные функции, на мой взгляд. Есть определенное политическое раздувание, пропагандистское раздувание со стороны России, но оно и не утихает. Постоянно есть, к сожалению, террористические удары России по портовой инфраструктуре, где, в частности, страдают суда, принадлежащие иностранным компаниям, гибнут и наши граждане, и иностранцы, которые там работают", — подчеркивает специалист.

Эксперт Михаил Шабанов об Одесском порту. Фото: Новини.LIVE

Даже в условиях войны Украина не теряет свои геостратегическая преимущества. Одесская область с ее выходом к морю — это регион, который в мирное время мог бы превратиться в один из центров экономического притяжения в Восточной Европе. География, многовековая история торговли, культурное наследие и человеческий капитал — все это составляет уникальный потенциал, привлекающий инвесторов, несмотря на риски.

Ранее мы писали, что крупные американские инвест фонды получили управление крупнейшим зерновым терминалом в Одесском порту. А также, о том, что порты Одессы активно наращивают обороты, что стало причиной.