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Головна Одеса Американці заходять до Одеського порту — суд щодо терміналу

Американці заходять до Одеського порту — суд щодо терміналу

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 17:50
Американські компанії отримали в управління термінал Olimpex в Одеському порту
Термінал Olimpex. Фото: elevatorist

Великі американські інвестфонди отримали управління найбільшим зерновим терміналом в Одеському порту — Olimpex. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України.

Про це повідомляють журналісти видання Financial Times

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Термінал Olimpex

Як пише британське видання Financial Times, Верховний суд у справі підтримав сторону компаній американських Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners. Йдеться про зерновий термінал Olimpex. Він здатний переробляти до п'яти мільйонів тонн зерна на рік і вважається одним із найбільших в Україні.

Попередні власники

За даними ЗМІ, попередні власники терміналу, одеські бізнесмени, ошукали американських підприємців на кілька десятків мільйонів доларів завдяки схемі із заставним зерном.

Зазначається, що вони не виконали своїх зобов'язань за кредитами. Крім того, скористалися війною та незаконно розпорядилися зерном, яке мало бути заставою під кредит. Йдеться про компанію GNT Group, яка працює у тому числі і в Одеському порту. Її співвласнику Володимиру Науменко ще у травні визначили заставу у 570 мільйонів гривень. Він є фігурантом провадження щодо крадіжки кредиту у 20 мільйонів доларів. Його партнеру, Сергію Грозе, оголосили аналогічну підозру, хоча сам він стверджує, що справа була сфабрикована.

Журналісти Financial Times додають, що згадані американські фонди раніше виграли міжнародний арбітраж на суму 150 мільйонів доларів, а також кілька судових рішень у Великій Британії. Однак, до рішення Верховного суду вони вели довгу боротьбу в українському правовому полі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Румунія зоче купити порт поблизу Одещини. А також про хаби, які планують створити на Дунаї.

США Одеса Новини Одеси бізнес підприємці
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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