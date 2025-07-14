Трасу здоров'я в Одесі частково перенесуть через будівництво нової набережної в Аркадії — куди саме

Траса здоров'я в Одесі. Фото ілюстративне: kp.ua

Частину Траси здоров'я у районі Аркадії в Одесі тимчасово перенесуть. Причина — проведення берегоукріплюючих робіт у районі аркадійських плит та зведення там нової набережної.

Про це повідомляють журналісти видання "Думська", посилаючись на власні джерела.

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У районі Аркадії розпочинаються масштабні роботи з берегоукріплення та будівництва нової набережної. Альтернативний маршрут для пішоходів та велосипедистів пройде через паркінг житлового комплексу "Морська симфонія". Адже саме цей шлях дозволяє уникнути підйому вузьким пандусом.

Роботи в Аркадії

Підрядником робіт стала компанія "Ростдорбуд". На реконструкцію планують витратити 170 мільйонів гривень, аукціон відбувся без конкуренції.

Згідно з технічним завданням, спочатку підрядник має розібрати зруйновані залізобетонні конструкції, у тому числі підводні. Потім розпочнуться земляні роботи, підготовка основи із щебеню та каменю, а також встановлення нових елементів, зокрема завзятих блоків, сходів та спеціальних плит. Крім того, відновлять хвилевідбійну стінку, буни та траверс № 2. А вже згодом збудують нову набережну та підпірні стінки. Проєкт також включає влаштування дренажу, систем водовідведення та відновлення під'їзної дороги. Усі ці заходи планують завершити до кінця 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині планують масштабне відновлення доріг. А також про берегоукріплення в Аркадії.