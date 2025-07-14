Трассу здоровья в Одессе частично перенесут из-за строительства новой набережной в Аркадии — куда именно

Трасса здоровья в Одессе. Фото иллюстративное: kp.ua

Часть Трассы здоровья в районе Аркадии в Одессе временно перенесут. Причина — проведение берегоукрепляющих работ в районе аркадийских плит и возведение там новой набережной.

Об этом сообщают журналисты издания "Думская", ссылаясь на собственные источники.

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В районе Аркадии начинаются масштабные работы по берегоукреплению и строительству новой набережной. Альтернативный маршрут для пешеходов и велосипедистов пройдет через паркинг жилого комплекса "Морская симфония". Ведь именно этот путь позволяет избежать подъема по узкому пандусу.

Работы в Аркадии

Подрядчиком работ стала компания "Ростдорстрой". На реконструкцию планируют потратить 170 миллионов гривен, аукцион состоялся без конкуренции.

Согласно техническому заданию, сначала подрядчик должен разобрать разрушенные железобетонные конструкции, в том числе подводные. Затем начнутся земляные работы, подготовка основания из щебня и камня, а также установка новых элементов, в частности упорных блоков, лестниц и специальных плит. Кроме того, восстановят волноотбойную стенку, буны и траверс № 2. А уже потом построят новую набережную и подпорные стенки. Проект также включает устройство дренажа, систем водоотведения и восстановление подъездной дороги. Все эти мероприятия планируют завершить до конца 2026 года.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области планируют масштабное восстановление дорог. А также о берегоукреплении в Аркадии.