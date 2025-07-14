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Главная Одесса В Одессе мужчина воровал иконы с храма — что ему грозит

В Одессе мужчина воровал иконы с храма — что ему грозит

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 16:39
Одессит воровал старинные иконы из храма - как накажут
Фигурант после задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит регулярно воровал старинные иконы из церкви для дальнейшей продажи. Однако полицейские быстро его разыскали, теперь любителю религиозных реликвий грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Одессит дважды в день приходил в храм как обычный посетитель, и когда служители отвлекались, снимал иконы со стены, клал их в пакет и незаметно выходил. Обнаружив отсутствие образов, настоятель обратился за помощью к полицейским. Правоохранители установили личность 53-летнего подозреваемого и местонахождение похищенного им имущества. Одну реликвию мужчина успел продать, но полицейские нашли покупателя и изъяли ее. Другую фигурант хранил у себя дома.

По предварительной информации, указанные святыни были переданы храму меценатами города еще в 1905 году, их стоимость на аукционах стартует от 5 тыс. долларов. Ценность икон и их историческое значение будет установлено специалистами при проведении судебно-искусствоведческой экспертизы, которую назначили следователи.

поліцейські викрили жителя одеси у крадіжці старовинних ікон з місцевого храму
Изъятая икона. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том как застолье в Одесской области, завершилось поножовщиной. А также о торговле удостоверениями охотников.

Одесса Новости Одессы икона Нацполиция воровство
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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