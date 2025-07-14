Одессит воровал старинные иконы из храма - как накажут

Фигурант после задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит регулярно воровал старинные иконы из церкви для дальнейшей продажи. Однако полицейские быстро его разыскали, теперь любителю религиозных реликвий грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Одессит дважды в день приходил в храм как обычный посетитель, и когда служители отвлекались, снимал иконы со стены, клал их в пакет и незаметно выходил. Обнаружив отсутствие образов, настоятель обратился за помощью к полицейским. Правоохранители установили личность 53-летнего подозреваемого и местонахождение похищенного им имущества. Одну реликвию мужчина успел продать, но полицейские нашли покупателя и изъяли ее. Другую фигурант хранил у себя дома.



По предварительной информации, указанные святыни были переданы храму меценатами города еще в 1905 году, их стоимость на аукционах стартует от 5 тыс. долларов. Ценность икон и их историческое значение будет установлено специалистами при проведении судебно-искусствоведческой экспертизы, которую назначили следователи.

Изъятая икона. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том как застолье в Одесской области, завершилось поножовщиной. А также о торговле удостоверениями охотников.