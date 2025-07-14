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Головна Одеса В Одесі чоловік крав ікони з храму — що йому загрожує

В Одесі чоловік крав ікони з храму — що йому загрожує

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:39
Одесит крав старовинні ікони з храму - як покарають
Фігурант після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит регулярно крав старовинні ікони з церкви для подальшого продажу. Однак поліцейські швидко його розшукали, тепер любителю релігійних реліквій загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Одесит двічі на день приходив до храму як звичайний відвідувач, і коли служителі відволікались, знімав ікони зі стіни, клав їх до пакета й непомітно виходив. Виявивши відсутність образів, настоятель звернувся по допомогу до поліцейських. Правоохоронці встановили особу 53-річного підозрюваного і місцезнаходження викраденого ним майна. Одну реліквію чоловік встиг продати, але поліцейські знайшли покупця і вилучили її. Іншу фігурант зберігав у себе вдома. 

За попередньою інформацією, вказані святині були передані храму меценатами міста ще в 1905 році, їх вартість на аукціонах стартує від 5 тис. доларів. Цінність ікон та їхнє історичне значення буде встановлено спеціалістами при проведенні судово-мистецтвознавчої експертизи, яку призначили слідчі.

поліцейські викрили жителя одеси у крадіжці старовинних ікон з місцевого храму
Вилучена ікона. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те як застілля на Одещині, завершилось різаниною. А також про торгівлю посвідченнями мисливців.

Одеса Новини Одеси ікона Нацполіція крадіжка
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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