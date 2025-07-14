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Главная Одесса Американцы заходят в Одесский порт — суд по терминалу

Американцы заходят в Одесский порт — суд по терминалу

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 17:50
Американские компании получили в управление терминал Olimpex в Одесском порту
Терминал Olimpex. Фото: elevatorist

Крупные американские инвестфонды получили управление самым большим зерновым терминалом в Одесском порту — Olimpex. Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.

Об этом сообщают журналисты издания Financial Times

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Терминал Olimpex

Как пишет британское издание Financial Times, Верховный суд в деле поддержал сторону компаний американских Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners. Речь идет о зерновом терминале Olimpex. Он способен перерабатывать до пяти миллионов тонн зерна в год и считается одним из крупнейших в Украине.

Предыдущие владельцы

По данным СМИ, предыдущие владельцы терминала, одесские бизнесмены, обманули американских предпринимателей на несколько десятков миллионов долларов благодаря схеме с залоговым зерном.

Отмечается, что они не выполнили своих обязательств по кредитам. Кроме того, воспользовались войной и незаконно распорядились зерном, которое должно было быть залогом под кредит. Речь идет о компании GNT Group, которая работает в том числе и в Одесском порту. Ее совладельцу Владимиру Науменко еще в мае определили залог в 570 миллионов гривен. Он является фигурантом производства по краже кредита в 20 миллионов долларов. Его партнеру, Сергею Грозе, объявили аналогичное подозрение, хотя сам он утверждает, что дело было сфабриковано.

Журналисты Financial Times добавляют, что упомянутые американские фонды ранее выиграли международный арбитраж на сумму 150 миллионов долларов, а также несколько судебных решений в Великобритании. Однако, до решения Верховного суда они вели долгую борьбу в украинском правовом поле.

Напомним, недавно мы писали о том, что Румыния хочет купить порт вблизи Одесской области. А также о хабах, которые планируют создать на Дунае.

США Одесса Новости Одессы бизнес предприниматели
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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