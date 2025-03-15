Годовщина ракетного удара по Одессе 15 марта 2024: погибли 21 человек

Спасатели на месте попадания в детский лагерь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Год назад российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Одессе, вызвав массовые жертвы среди гражданских и спасателей. Погибли 21 человек, еще 74 получили ранения.

Сегодня Новини.LIVE вспоминают тот трагический день и жертв атаки.

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Удар по Одессе 15 марта 2024 года

15 марта 2024 года, российские войска нанесли два баллистических удара по рекреационной зоне Одессы. В 11:03 ракета попала в детский лагерь "Мечта" на Даче Ковалевского, разрушив трехэтажное здание. Через 34 минуты, когда на месте уже работали спасатели, медики и полицейские, российские террористы направили на лагерь еще одну ракету.

Пострадавший мужчина от ракетного удара по Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасательных служб на месте "прилета". Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель на месте ракетного удара по Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы в результате атаки на Одессе

Атака стала одной из самых кровавых для Одессы с начала полномасштабной войны. Погибли 21 человек. Среди жертв — бывший первый заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, Александр Гостищев — подполковник полиции, полицейский Андрей Боярский, у которого осталась трехмесячная дочь, и спасатели Сергей Ротари и Виталий Алимов, который умер в больнице на следующий день. Среди 74 раненых — сотрудники ГСЧС, медики и гражданские жители.

Первый заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин. Фото: facebook.com/stetukhin

Александр Гостищев, Дмитрий Абраменко, Денис Колесников, Виталий Алимов, Сергей Ротару. Фото: фотоколлаж

Что повреждено в результате удара

Российский удар разрушил по меньшей мере четыре дома, еще 64 получили повреждения. Пострадала станция техобслуживания, газопровод и спасательные машины.

Напомним, оккупанты вчера попали баллистической ракетой по центру жилого квартала в Кривом Роге. В результате атаки пострадали по меньшей мере восемь человек.