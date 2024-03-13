Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько судов на загрузке
На сегодня, 13 марта, десятки судов загружаются и отправляются в разные концы света. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, также значительную часть занимает металлургический сектор.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 17 — в Черноморске, и 4 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть химический танкер.
Работа Дунайских портов
Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.
Напомним, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов требуется не менее года. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.
Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце года составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.
Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.
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