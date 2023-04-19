Россия ищет повод нанести удары по портам Одесщины и уничтожить зерновое соглашение

Судно под погрузку в порту Черноморск. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы одесского региона и блокировка зернового соглашения — вещи, которые сегодня невозможно разделить. Военные уверяют: таким образом происходит давление на мирное население и в целом на нашу страну. Попытки навязать свои правила игры России не удаются. Есть ли шанс проведения зернового соглашения без РФ и стоит ли ожидать новых обстрелов?

Ответ на эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE дал политолог Владимир Воля.

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— Враг еще раз обстрелял Одесчину дронами, это уже второй раз за последний месяц. По вашему мнению, с чем вызвано такое внимание к нашему региону?

— На самом деле, все объясняется просто: безопасность одесских портов, из которых вывозят украинское зерно. Речь идет о том, что маршрут, по которому идут корабли в порты, получает определенные гарантии безопасности. Сейчас мы видим, что Россия всячески пытается уничтожить работу зернового соглашения и досрочно прекратить его действие, хотя подписала соответствующие обязательства в рамках трехсторонних договоренностей. По сути гарантий о работе зернового коридора уже де-факто не существует. Инспекции судов прекратились. А обстрелы — это признак того, что Россия не придерживается ни безопасных, ни инспекционных гарантий. Она пытается давить на Украину, разрушает инфраструктуру и ищет себе оправдание, чтобы нанести удары по портам Одесской области.

Загрузка зерна в трюмы. Фото: Новини.LIVE

— Как можно решить вопрос дальнейшего функционирования зерновых соглашений?

— Это очень сложная история. Потому что Россия требует от мирового сообщества беспрепятственного разрешения на экспорт своих минеральных удобрений и аграрной продукции. И соответственно, чтобы были сняты санкции с тех предприятий, через которые производятся расчеты за полученную продукцию — это вопрос ослабления санкций. Хотя РФ уже не сильно интересует поставка ее калийных удобрений, потому что посевная идет к концу. Фактически досрочный выход России из зерновой сделки связан с предстоящим контрнаступлением украинских войск на юге страны.

Кроме того, российская сторона видит, что несколько стран Европейского Союза приостановили экспорт украинской агропродукции на свою территорию и ее транзит. Пользуясь такой возможностью, руководство РФ решило лишить Украину возможности получать доходы от продажи зерна.

Здесь логично возникает вопрос: почему инспекция судов проводится выборочно? Почему именно такой подход? Если суда связаны с интересами Турции или Китая, то инспекция проходит без проблем, это уже говорит об определенной координации между этими странами, а если это не связанные с ними суда, то тогда их инспекция задерживается. Этот вопрос требует детального изучения и официальных комментариев со всех сторон.

Пришвартованное судно под погрузку. Фото: Новини.LIVE

— Почему Турция не взяла инициативу в свои руки и не отодвинула Россию от инспектирования судов?

— Турция не может отодвинуть Россию от инспектирования судов, потому что это многосторонняя договоренность. Она является посредником, соглашение создано под эгидой ООН, одобрено между Россией, Украиной и западными союзниками Украины. По сути, речь идет о большом соглашении между РФ и мировыми партнерами ради наших интересов. Турция в этом соглашении — модератор, она предоставила свою территорию, это ее функция и не больше. Она не может указывать России, что делать, а что нет. У нее большая техническая функция, ведь экспорт зерна осуществляется через Босфор и Дарданеллы.

Гуманитарная программа Grain from Ukraine. Фото: Новини.LIVE

— Можно ли говорить о том, что внимание к Украине и непосредственному экспорту украинского зерна будет снижаться? Польша, Венгрия и Болгария уже отказались от нашего зерна.

— Вопрос с повестки дня не исчезнет, но определенные сложности для экспорта украинского зерна уже появились. Наши зернотрейдеры теперь не смогут легко экспортировать его в страны ЕС. Польша разрешила транзит через свою территорию, Венгрия не запрещала транзит, но ветировала продажу. Скорее всего, такая ситуация будет отслеживаться и в Болгарии. Увидим, каким будет решение руководства ЕС, а также какие предложат компенсаторные механизмы для фермеров Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Если ЕС компенсирует фермерам этих стран ущерб, который они несут из-за большого наплыва агропродукции из Украины по более низким ценам, это может несколько снизить напряжение, но я не думаю, что возобновится продажа зерна на территории этих государств до тех сроков, которые установили национальные правительства. Поэтому да, мы можем в определенной степени на несколько месяцев упустить возможность экспортировать аграрную продукцию в тех объемах, которые были осенью и зимой.