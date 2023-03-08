Россияне используют ракетоносители для гибридной войны, — Гуменюк
Второй день подряд ракетоносителей в Черном море нет. Впрочем, расслабляться рано, ведь ситуация меняется очень динамично.
Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Они до этого держали от трех до пяти ракетоносителей. Так или иначе "играли мышцами", пытались демонстрировать свое присутствие и силу, но заводили выводившие ракетоносители — это также элемент гибридной войны, когда пытаются держать повышенное социальное и политическое напряжение", — отметила Наталья Гуменюк.
Впрочем, отсутствие в открытом море ракетоносителей вовсе не означает, что угроза миновала. Чтобы корабли с калибрами вышли на боевое дежурство достаточно от 2 до 3 часов. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Кроме того, в ОК "Юг" ранее отмечали, что массированные атаки россии могут остаться в прошлом. Связано это с тем, что ракет у них гораздо меньше, но до сих пор есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Враг начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".
Тем временем в войне россии против Украины уже было три поворотных момента. Один из них продолжается сейчас, и это то, что мы действительно можем победить.