Росіяни використовують ракетоносії для гібридної війни, — Гуменюк

Загроза ракетного удару висока

Другий день поспіль ракетоносіїв у Чорному морі немає. Втім розслаблятись зарано, адже ситуація змінюється дуже динамічно.

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони до цього тримали від трьох до п’яти ракетоносіїв. Так чи інакше "грали м’язами", намагались демонструвати свою присутність та силу, але заводили виводили ракетоносії — це також елемент гібридної війни, коли намагаються тримати підвищене соціальне та політичне напруження", — зазначила Наталя Гуменюк.

Втім відсутність у відкритому морі ракетоносіїв зовсім не означає, що загроза минула. Аби кораблі з "калібрами" вийшли на бойове чергування достатньо від 2 до 3 годин. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Крім того, в ОК "Південь" раніше зазначали, що масовані атаки рф можуть залишитись у минулому. Пов'язано це із тим, що ракет у них вже набагато менше, але досі є. Виробництво майже зупинене, але все ще є. Ворог починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "Шахедів".

Тим часом у війні росії проти України вже було три поворотних моменти. Один із них триває зараз, і це те, що ми справді можемо перемогти.