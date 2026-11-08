Детский дом "Малютка" в Ялте (Крым). Фото иллюстративное: УНИАН

Десять украинских детей, оставшихся без родительской опеки, после оккупации Крыма оказались под контролем России. Им навязали российское гражданство и передали на усыновление. С тех пор российские власти скрывают информацию об их судьбе. Теперь дело этих детей рассмотрел Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение юриста Сергея Зайца.

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Пост юриста Сергея Зайца. Фото: скриншот из Facebook

Что случилось с детьми из приюта

По информации Сергея Зайца, 13 октября 2026 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Ukrainian Helsinki Human Rights Union от имени десяти украинских детей против России". Эта история началась еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. На тот момент десять украинских детей, лишенных родительской опеки, находились в различных детских учреждениях полуострова и Севастополя. После оккупации россияне объявили их гражданами РФ. Впоследствии детей передали на усыновление, причем усыновить их могли только российские граждане.

По словам адвоката, по крайней мере часть детей, скорее всего, уже усыновлена. Часть могли переместить из оккупированного Крыма в Россию. Однако достоверной информации о том, где они сейчас находятся, нет. Российские власти отказались сообщать о местонахождении детей и начали скрывать сведения о них, в частности о возможном усыновлении.

Обращение в Европейский суд

13 января 2023 года в Европейский суд по правам человека была подана жалоба от имени этих детей. В ней был поднят вопрос о том, что Россия навязала им свое гражданство, пыталась заменить их украинскую идентичность на российскую и передала на усыновление вопреки украинскому законодательству и международному праву. Отдельно заявители подняли вопрос о насильственном исчезновении.

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"Это дело поднимает новые вопросы в практике Суда. В частности, это вопрос представительства уязвимых лиц, с которыми у представителей не было непосредственного контакта, а также новый аспект насильственных исчезновений. Эти вопросы выходят далеко за пределы существующей практики", — пояснил Сергей Заец.

Как проходили слушания

22 сентября 2026 года в Страсбурге состоялись устные слушания. До этого суд дважды обращался к представителям заявителей с дополнительными вопросами. В ходе самих слушаний обсуждались и новые вопросы, отличавшиеся от тех, на которые адвокаты уже отвечали в письменной форме. На следующий день, 23 сентября, Евросуд обратился к правительству РФ с просьбой предоставить разъяснения и сообщить, где находятся украинские дети.

Однако, по словам Сергея Зайца, ранее российское правительство отказалось сотрудничать с судом, а после последнего обращения представители детей также не получили никаких объяснений. Адвокат предполагает, что Россия вновь не ответила на запрос. Он считает, что нежелание российских властей предоставить информацию даже после дополнительного обращения суда может быть учтено при оценке их действий.

Когда будет оглашено решение

С момента подачи жалобы до решения Европейского суда по правам человека прошло три года и девять месяцев. На первый взгляд, это немалый срок. Однако юрист Сергей Заец объясняет, что для Евросуда, особенно в делах, связанных с войной, такое рассмотрение считается довольно быстрым.

"Решение было принято довольно быстро, как для ЕСПЧ и дел, связанных с вооруженным конфликтом. Даже если считать от даты подачи жалобы (13 января 2023 года) до даты вынесения решения, прошло 3 года и 9 месяцев", — написал Сергей Заец.

При этом после устных слушаний в Страсбурге 22 сентября 2026 года судьям понадобился всего 21 день, чтобы вынести решение. Официальное оглашение назначено на 1 декабря 2026 года. Его должны объявить в 9:30 по местному времени в Страсбурге и опубликовать на сайте ЕСПЧ. Пока что выводы судей неизвестны.

"Подождем официального текста решения и будем надеяться на положительное разрешение дела", — отметил Сергей Заец.

Новини.LIVE сообщали, что в оккупированном Крыму более 32 тысяч детей привлекли к российской "Юнармии". Это военизированное движение, действующее под контролем российских ведомств. Детей привлекают к участию в военных лагерях и учениях. Наибольшее число участников этого движения среди оккупированных украинских территорий зафиксировано именно в Крыму и Севастополе.

Также Новини.LIVE писали, что в школах оккупированной Ялты россияне агитировали выпускников идти в армию вместо университетов. Для одиннадцатиклассников проводили специальные уроки, на которых военную службу называли лучшим выбором. Таким образом, оккупанты пытались убедить подростков связать своё будущее с российской армией.

Ранее Новини.LIVE сообщали о планах России отправить 56 тысяч украинских детей с оккупированных территорий в крымский "Артек". По информации Центра национального сопротивления, под видом отдыха россияне навязывают детям свою идеологию. В лагере распространяют милитаристские взгляды и пытаются изменить отношение детей к Украине.