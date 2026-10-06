Спасение собак из прифронтовых регионов: как работает одесский центр адопции

Собаки в вольере. Фото: Новини.LIVE

Пятый год войны изменил не только повседневную жизнь украинцев, но и продолжает сказываться на животных. В спешке спасаясь от войны, люди оставляли своих четвероногих друзей, надеясь вскоре вернуться домой. Ежедневно с прифронтовых территорий вывозят собак, которым требуется как ветеринарная, так и помощь человека. Ведь постоянные обстрелы и взрывы — это сильный стресс.

Как адаптируют спасённых животных и как сегодня работает одесский центр "Animal SOS Odessa", в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала соучредительница центра Яна Титаренко.

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Центр адопции собак

Одесский центр адопции собак был создан с целью социализации, лечения и поиска новых семей для бездомных животных. Поиск новых хозяев для четвероногих — один из главных приоритетов центра. Но прежде чем передать их в добрые руки, все они заново учатся доверять людям и адаптироваться к жизни в обществе. Сейчас здесь находится около 50 животных. Среди них есть пожилые собаки, которых спасли после подрыва Каховской ГЭС, а также те, кого вывезли военные с фронта. С наступлением холодов всем им требуется особый уход.

"Центр стремится к зиме пристроить как можно больше животных, потому что зимний период для нас особенно тяжел. Из-за погодных условий и понижения температуры собакам требуется больше корма, утепления, и вообще сам процесс уборки и ухода за животными становится гораздо тяжелее, чем летом. Поэтому мы мечтаем об этом целый год, но перед зимой особенно хочется, чтобы наши собаки нашли дом и встретили холода в теплых ложечках", — говорит Яна Титаренко.

Яна Титаренко о Центре aдoпции собак. Фото: Новини.LIVE

Постоянным испытанием для центра являются авиаудары по Одессе. За время полномасштабной войны неподалеку уже были попадания, поэтому каждая новая тревога добавляет напряжения и волонтерам, и животным. Во время обстрелов сотрудники центра следят за ситуацией и проверяют, всё ли в порядке с собаками.

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"Каждый раз, когда что-то громкое пролетает над собаками, они очень нервничают. Несколько раз удары приходили рядом, и после этого наши животные отказывались даже выходить из своих будок. Они нервничают, испытывают стресс", — делится соучредительница Центра усыновления собак "Animal SOS Odessa".

Воспитаники Центра адопции. Фото: Новини.LIVE

Собаки с фронта

Центр усыновления уже не первый год сотрудничает с военными, которые передают волонтерам животных из зоны боевых действий. Здесь собак берут под опеку, при необходимости лечат и готовят к дальнейшему устройству.

"Все животные, которые попали к нам от военных, — это максимально социальные животные, потому что они какое-то время находились с ребятами в блиндажах или в других местах на передовой. Они абсолютно общительны, они абсолютно социальны. И есть такие, которые даже взрывы переживают легче, чем собаки, которые были в Одессе. Нет проблем с их адаптацией, есть только проблема в том, что они до сих пор не нашли свою семью", — говорит волонтер.

Яна Титаренко играет с собакой. Фото: Новини.LIVE

После передачи животных связь военных с центром не всегда прерывается. Некоторые продолжают интересоваться состоянием собак, помогают с лечением и поддерживают волонтеров финансово. Бывали и случаи, когда после завершения службы военные возвращались и забирали собак к себе. Но бойцы понимают, что эвакуация — более безопасное решение.

"У нас есть пес, которого передали военные со сломанной челюстью. Военные очень сильно хотели забрать его обратно, потому что он был своего рода талисманом их подразделения. И нам пришлось уговорить ребят не забирать этого пса и оставить его у нас, потому что, по нашему мнению, ему здесь безопаснее, чем в Донецкой области", — вспоминает Яна Титаренко.

Рыжик — талисман подразделения. Фото: Центр aдoпции собак "Animal SOS Odessa"

Одна из таких историй связана со Сноу — собакой, которую в центр передали военные. Для волонтеров её появление стало ещё одним примером того, насколько тесная связь может возникать между бойцами и животными на передовой. В то же время в центре отмечают: даже если расставание даётся тяжело, главным остаётся вопрос безопасности самого животного.

"Сноу — это потрясающая, огромная, белая, добрая собака. Её передали нам военные. И когда военные её передавали, они плакали: настолько к ней привыкли, настолько к ней привязались, и она к ним. Но мы все понимаем, что собакам на войне не место. И мы, и военные понимаем, что в Одессе гораздо безопаснее. Поэтому ребята приняли волевое решение и отдали нам эту огромную красавицу. Но этот момент передачи был очень трогательным. Плакали все", — рассказывает одна из основательниц Центра.

Сноу — любимица военных. Фото: Центр aдoпции собак "Animal SOS Odessa"

Не все собаки попадают в центр невредимыми. Некоторых эвакуируют с прифронтовых территорий после тяжелых ранений, и уже в Одессе они проходят лечение и реабилитацию. Волонтеры рассказывают будущим владельцам о состоянии таких животных и не скрывают особенностей, связанных с их здоровьем.

"У нас есть травмированные собаки. У нас есть пес Родик, у него позывной Шахед. Именно потому, что его забрали из Херсона, а там на нём кацапы отрабатывали действия шахидов. Он был весь разорван, у него было очень много ранений, у него нет одного глаза", — объясняет волонтер.

Родик "Шахед". Фото: Центр aдoпции собак "Animal SOS Odessa"

Как взять собаку

В центре стараются сделать так, чтобы собаки привыкали к разным людям и не боялись контакта с ними. Регулярное общение помогает животным становиться более открытыми и общительными, поэтому при знакомстве с потенциальным владельцем они реже прячутся и пугаются.

"Суть работы центра заключается именно в том, чтобы разные люди посещали наш центр, гуляли с собаками, угощали их лакомствами, общались. Любой человек, который гарантирует нам ответственное, уважительное отношение к животному и может обеспечить его базовые потребности, может стать владельцем собаки", — отмечает соучредительница центра.

Овчарка Берта в вольере. Фото: Новини.LIVE

Прежде чем отдать собаку в новую семью, в центре проводят собеседование с потенциальным владельцем. Волонтеры расспрашивают о жилищных условиях, финансовых возможностях, готовности оплачивать лечение в случае необходимости, а также берут паспортные данные и адрес. В большинстве случаев собаку привозят в новый дом сами, чтобы убедиться, что она действительно попадает в безопасные условия. Также предупреждают о состоянии собаки — например, об аллергиях, нюансах характера или других потребностях

"Мы всегда оговариваем этот момент: что делать, если что-то пошло не так. Мы даже не спрашиваем, если человек не хочет рассказывать, что именно пошло не так. Просто просим: никаких переселений без нас. То есть вы должны вернуть собаку сюда. У нас были случаи, когда люди решили самостоятельно пристраивать собак, и кто-то отвозил их к бабушкам в деревню, а кто-то — на стоянку или еще куда-то. И мы потом ездили, забирали наших собак по Одесской области", — отмечает Яна Титаренко.

Вольеры с собаками в Центре aдoпции. Фото: Новини.LIVE

Переезд в новую семью не означает, что собака сразу привыкнет к домашним условиям. У животных, которые долгое время жили в вольерах, сформировался режим дня и привычки, поэтому после усыновления им нужно время на перестройку. В центре предупреждают будущих владельцев об этом периоде и советуют не ожидать быстрого результата.

"Собаки, живущие в вольерах, привыкли к своеобразному распорядку дня. У них есть свой график выгула, свой график посещений, у них есть режим, скажем так. Когда собака попадает в дом или в квартиру, её режим меняется. И какое-то время собака всё равно продолжает жить по своему режиму. Она может не хотеть выходить на прогулку тогда, когда вы этого хотите. Она может сделать свои дела посреди квартиры, потому что привыкла, что может это делать в вольере", — комментирует волонтёр.

Собака в вольере. Фото: Новини.LIVE

Помощь центру адопции

Центр содержит животных за свой счет и благодаря поддержке неравнодушных людей и доноров, государственного финансирования организация не получает. Помощь поступает не только в виде денег: горожане и предприниматели закупают необходимые материалы, привлекают рабочих и помогают благоустраивать территорию. Именно так здесь постепенно появлялись новые вольеры, забор и другие необходимые объекты. Также среди нужд — корм, поводки, ошейники и лекарства для больных собак.

"Есть ещё такой момент, когда организации или какие-то предприятия хотят помочь с инфраструктурой. У нас всегда есть потребность в ремонте вольеров. Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас будет тротуарная плитка. Потому что к нам приходят военные на протезах, и им очень неудобно ходить по такой земле. Нам очень не хватает камер наблюдения, как внутри центра, так и снаружи, потому что ситуации бывают разные", — говорит соучредительница Центра адопции в Одессе.

Баннер Центра адопции собак "Animal SOS Odessa"

Бездомные животные в Одессе

Проблема бездомных животных в Одессе вновь становится все более заметной. В городе уже появляются стаи собак, а системная работа по их стерилизации и контролю численности требует усиления. В то же время важно работать и с горожанами — объяснять правила ответственного и гуманного обращения с животными.

"У нас в Одессе есть коммунальное предприятие, которое должно было бы заниматься проблемой бездомных животных в городе, но сейчас, по неизвестным мне причинам, оно не работает на полную мощность. И мы уже видим последствия: снова появились стаи бездомных собак, снова возникает связанная с этим проблема. Поэтому хотелось бы, конечно, возобновить эту работу, прилагать максимум усилий для стерилизации бездомных животных, в результате чего не будет появляться новых бездомных", — говорит Яна Титаренко.

Яна Титаренко о бездомных животных. Фото: Новини.LIVE

В центре надеются, что как можно больше собак найдут свои семьи. Для многих из них это будет означать совершенно другую жизнь и шанс наконец обрести дом и своего человека. А пока этого не произошло, волонтеры продолжают ежедневно ухаживать за животными и ждать тех, кто захочет забрать их к себе.

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