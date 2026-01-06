Видео
Україна
Видео

Одесса Рождество по старому или новому стилю — как отмечают одесситы

Рождество по старому или новому стилю — как отмечают одесситы

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 22:33
Рождество по новому календарю: когда празднуют в Одессе
Рождественский вертеп. Фото иллюстративное: iStock

В Украине уже третий год подряд Рождество официально отмечают 25 декабря — так же, как в большинстве европейских стран. Переход Украины на новоюлианский календарь изменил не только церковные даты, но и повседневные традиции тысяч украинских семей. Изменения заставили многих пересмотреть привычный ритм праздников, семейные договоренности и устоявшиеся обряды, которые формировались годами. Для одних празднование 25 декабря стало логичным и последовательным шагом в сторону европейской традиции и культурного сближения с Западом. Для других — непростым решением, означавшим отход от многолетнего уклада жизни, семейной памяти и привычных символов празднования.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать когда все же одесситы отмечают Рождество.

Читайте также:

Новые традиции

Рождество всегда было для одесситов знаковым праздником, его отмечали среди близких и родных. С переходом на новый календарь часть жителей смогли адаптироваться, хоть и с большим трудом.

"Мы перешли на 25 декабря. Раньше праздновали 7 января и для семьи это трудно, когда вся жизнь была 7-го, а сейчас по новому. Но чем раньше, тем лучше. Мы собираемся семьей, включаем "Вечера на хуторе близ Диканьки", варим кутью, лепим вареники всей большой семьей", — говорит Василиса.

Різдво за старим чи новим календарем
Одесситка Василиса о переходе на новую дату. Фото: Новини.LIVE

Алина тоже только начинает привыкать к новому календарю. Признается, что пока не разобралась как правильно нужно праздновать и какие должны быть традиции.

"В прошлом отмечала 25-го. А до этого отмечали 7-го. Ну, сейчас 25-го я не знаю, какие традиции. А 7-го готовила блюда, ну, был праздник вечером. Собираемся с друзьями", — отмечает Алина.

Різдво в Одесі 25 грудня чи 7 січня
Алина о переходе на новую дату. Фото: Новини.LIVE

Устоявшаяся привычка

Каждая семья имеет свои привычки и традиции к которым шли годами. Сейчас же адаптироваться многие не хотят, не видят в этом смысла. Да и менять уже устоявшиеся правила придется не только конкретной семье, но и всем родственникам.

"Мы празднуем 7 января, не переходили на новую дату. Собираемся семьей, готовим вареники, приходят крестники — и празднуем", — признается Анна.

Коли одесити святкують Різдво
Анна рассказала об обычаях семьи на Рождество. Фото: Новини.LIVE

Василиса также отмечает по старой традиции, хотя и признается, что 25 декабря для нее тоже праздник. С сожалением отмечает, что сейчас уже нет такой подготовки как было раньше.

"Празднуем 7 января, мы верим, что Рождество и 25, но так и не переходим. С детства привыкли. В селах у нас Маланки, с 6 на 7 варим кутью, делаем 12 блюд, поем песни. Семья собирается — и тогда празднуем", — рассказывает Василиса.

Святкування Різдва в Одесі
Жительница Одессы Василиса о привычке празднования. Фото: Новини.LIVE

Хотя для многих главным атрибутом праздника все же остается стол, за которым собираются родные и близкие. В такие моменты семья становится одним целым.

"7 января, потому что мы так привыкли. Мы собираемся семьей, сидим. Готовим традиционные блюда, как все", — отмечает Светлана.

Коли святкують Різдво одесити
Одесситка Светлана о семейных традициях. Фото: Новини.LIVE

Не празднуют Рождество

Однако есть и те, кто не празднует Рождество в этом году. Среди таких и семья Алины. Девушка признается, что по семейным обстоятельствам в этом году им совсем не до празднования.

"Мы сейчас не празднуем совсем Рождество. У нас просто горе в семье, у нас мама умерла, поэтому мы не празднуем. А так, вообще, 6-го", — говорит Алина.

Різдво в Одесі 25 грудня чи 7 січня
Алина рассказала, почему не празднует. Фото: Новини.LIVE

Что ж, одесситы разделились, кто-то уже перешел на новый календарь, а для кого-то старые привычки ближе. Но так или иначе для каждого из них Рождество остается светлым семейным праздником, который отмечается в кругу родных и близких.

Напомним, Новости.LIVE с помощью искусственного интеллекта представили, как праздновали Рождество в Одессе 100 лет назад. Также мы писали о том, какие семейные традиции на Рождество у одесситов.

Одесса традиции Одесская область опрос Рождество Новости Одессы праздник празднование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
