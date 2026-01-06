Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Різдво за старим чи новим стилем — як відзначають одесити

Різдво за старим чи новим стилем — як відзначають одесити

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 22:33
Різдво за новим календарем: коли святкують в Одесі
Різдвяний вертеп. Фото ілюстративне: iStock

В Україні вже третій рік поспіль Різдво офіційно відзначають 25 грудня — так само, як у більшості європейських країн. Перехід України на новоюліанський календар змінив не лише церковні дати, а й повсякденні традиції тисяч українських родин. Зміни змусили багатьох переглянути звичний ритм свят, родинні домовленості та усталені обряди, які формувалися роками. Для одних святкування 25 грудня стало логічним і послідовним кроком у бік європейської традиції та культурного зближення з Заходом. Для інших — непростим рішенням, що означало відхід від багаторічного укладу життя, родинної пам’яті та звичних символів святкування.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися коли все ж таки одесити відзначають Різдво.
 

Реклама
Читайте також:

Нові традиції

Різдво завжди було для одеситів знаковим святом, його відзначали серед близьких та рідних. Із переходом на новий календар частина жителів змогли адаптуватися, хоч і з великими труднощами.

"Ми перейшли на 25 грудня. Раніше святкували 7 січня і для родини це важко, коли все життя було 7-го, а зараз по новому. Але чим раніше, тим краще. Ми збираємося родиною, вмикаємо "Вечори на хуторі біля Диканьки", варимо кутю, ліпимо вареники всією великою сім’єю", — каже Василина.

Різдво за старим чи новим календарем
Одеситка Василина про перехід на нову дату. Фото: Новини.LIVE

Аліна теж тільки-но починає звикати до нового календаря. Визнається, що поки не розібралася як правильно потрібно святкувати і які мають бути традиції.

"В минулому відмічала 25-го. А до цього відмічали 7-го. Ну, зараз 25-го я не знаю, які традиції. А 7-го готувала блюда, ну, був свят ввечері. Збираємось з друзями", — зазначає Аліна.

Різдво в Одесі 25 грудня чи 7 січня
Аліна про перехід на нову дату. Фото: Новини.LIVE

Усталена звичка

Кожна сім'я має свої звички і традиції до яких йшли роками. Зараз же адаптовуватися багато хто не хоче, не бачать у цьому сенсу. Та й змінювати вже усталені правила доведеться не лише конкретній родині, а й усім родичам.

"Ми святкуємо 7 січня, не переходили на нову дату. Збираємося родиною, готуємо вареники, приходять хрещеники — і святкуємо", — зізнається Анна.

Коли одесити святкують Різдво
Анна розповіла про звичаї родини на Різдво. Фото: Новини.LIVE

Василіса також відзначає за старою традицією, хоч і зізнається, що 25 грудня для неї теж свято. З жалем наголошує, що зараз уже немає такої підготовки як було раніше.

"Святкуємо 7 січня, ми віримо що Різдво і 25, але так і не переходимо. З дитинства звикли. У селах у нас Маланки, з 6 на 7 варимо кутю, робимо 12 страв, співаємо пісні. Родина збирається — і тоді святкуємо", — розповідає Василіса.

Святкування Різдва в Одесі
Жителька Одеси Василіса про звичку святкування. Фото: Новини.LIVE

Хоча для багатьох головним атрибутом свята все ж таки залишається стіл, за яким збираються рідні та близькі. У такі моменти сім'я стає одним цілим.

"7 січня, тому що ми так привикли. Ми збираємося родиною, сидимо. Готуємо традиційні страви, як усі", — наголошує Світлана.

Коли святкують Різдво одесити
Одеситка Світлана про сімейні традиції. Фото: Новини.LIVE

Не святкують Різдво

Однак є й ті, хто не святкує Різдво цього року. Серед таких і родина Аліни. Дівчина зізнається, що за сімейними обставинами цього року їм зовсім не до святкування.

"Ми зараз не святкуємо зовсім Різдво. У нас просто горе в сім'ї, у нас мама померла, тому ми не святкуємо. А так, взагалі, 6-го", — каже Аліна.

Різдво в Одесі 25 грудня чи 7 січня
Аліна розповіла, чому не святкує. Фото: Новини.LIVE

Що ж, одесити розділилися, хтось уже перейшов на новий календар, а для когось старі звички ближче. Але так чи інакше для кожного з них Різдво залишається світлим сімейним святом, яке відзначається у колі рідних та близьких.

Нагадаємо, Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту уявили, як святкували Різдво в Одесі 100 років тому. Також ми писали про те, які сімейні традиції на Різдво в одеситів.

Одеса традиції Одеська область опитування Різдво Новини Одеси свято святкування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації