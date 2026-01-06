Різдво за новим календарем: коли святкують в Одесі

Різдвяний вертеп. Фото ілюстративне: iStock

В Україні вже третій рік поспіль Різдво офіційно відзначають 25 грудня — так само, як у більшості європейських країн. Перехід України на новоюліанський календар змінив не лише церковні дати, а й повсякденні традиції тисяч українських родин. Зміни змусили багатьох переглянути звичний ритм свят, родинні домовленості та усталені обряди, які формувалися роками. Для одних святкування 25 грудня стало логічним і послідовним кроком у бік європейської традиції та культурного зближення з Заходом. Для інших — непростим рішенням, що означало відхід від багаторічного укладу життя, родинної пам’яті та звичних символів святкування.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися коли все ж таки одесити відзначають Різдво.



Нові традиції

Різдво завжди було для одеситів знаковим святом, його відзначали серед близьких та рідних. Із переходом на новий календар частина жителів змогли адаптуватися, хоч і з великими труднощами.

"Ми перейшли на 25 грудня. Раніше святкували 7 січня і для родини це важко, коли все життя було 7-го, а зараз по новому. Але чим раніше, тим краще. Ми збираємося родиною, вмикаємо "Вечори на хуторі біля Диканьки", варимо кутю, ліпимо вареники всією великою сім’єю", — каже Василина.

Одеситка Василина про перехід на нову дату. Фото: Новини.LIVE

Аліна теж тільки-но починає звикати до нового календаря. Визнається, що поки не розібралася як правильно потрібно святкувати і які мають бути традиції.

"В минулому відмічала 25-го. А до цього відмічали 7-го. Ну, зараз 25-го я не знаю, які традиції. А 7-го готувала блюда, ну, був свят ввечері. Збираємось з друзями", — зазначає Аліна.

Аліна про перехід на нову дату. Фото: Новини.LIVE

Усталена звичка

Кожна сім'я має свої звички і традиції до яких йшли роками. Зараз же адаптовуватися багато хто не хоче, не бачать у цьому сенсу. Та й змінювати вже усталені правила доведеться не лише конкретній родині, а й усім родичам.

"Ми святкуємо 7 січня, не переходили на нову дату. Збираємося родиною, готуємо вареники, приходять хрещеники — і святкуємо", — зізнається Анна.

Анна розповіла про звичаї родини на Різдво. Фото: Новини.LIVE

Василіса також відзначає за старою традицією, хоч і зізнається, що 25 грудня для неї теж свято. З жалем наголошує, що зараз уже немає такої підготовки як було раніше.

"Святкуємо 7 січня, ми віримо що Різдво і 25, але так і не переходимо. З дитинства звикли. У селах у нас Маланки, з 6 на 7 варимо кутю, робимо 12 страв, співаємо пісні. Родина збирається — і тоді святкуємо", — розповідає Василіса.

Жителька Одеси Василіса про звичку святкування. Фото: Новини.LIVE

Хоча для багатьох головним атрибутом свята все ж таки залишається стіл, за яким збираються рідні та близькі. У такі моменти сім'я стає одним цілим.

"7 січня, тому що ми так привикли. Ми збираємося родиною, сидимо. Готуємо традиційні страви, як усі", — наголошує Світлана.

Одеситка Світлана про сімейні традиції. Фото: Новини.LIVE

Не святкують Різдво

Однак є й ті, хто не святкує Різдво цього року. Серед таких і родина Аліни. Дівчина зізнається, що за сімейними обставинами цього року їм зовсім не до святкування.

"Ми зараз не святкуємо зовсім Різдво. У нас просто горе в сім'ї, у нас мама померла, тому ми не святкуємо. А так, взагалі, 6-го", — каже Аліна.

Аліна розповіла, чому не святкує. Фото: Новини.LIVE

Що ж, одесити розділилися, хтось уже перейшов на новий календар, а для когось старі звички ближче. Але так чи інакше для кожного з них Різдво залишається світлим сімейним святом, яке відзначається у колі рідних та близьких.

