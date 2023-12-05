Нужно ли экономить во время войны на развлечениях или все же жизнь одна — мнения одесситов

Одесситы на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Новый год совсем скоро, гостиницы и рестораны уже составляют праздничные прайсы, а райадминистрации и поселковые советы объявляют тендеры на покупку конфет и подарков, тратя при этом сотни тысяч гривен. С другой стороны, Украина уже второй год находится в состоянии полномасштабной войны, где на передовой гибнут ребята. Кажется, что это две разные реальности. Но, как говорят, спрос рождает предложение.

Нужно ли во время войны ограничивать себя в развлечениях и покупках? Этот вопрос журналисты Новини.LIVE задали одесситам.

Читайте также:

Развлечения неуместны

Пока что выезд для мужчин заграницу закрыт, приходится выбирать места отдыха, не покидая Украину. Безопасно, красиво и уровень европейский — реклама гостиниц в Буковеле заполонила интернет. Вот только цены, мягко говоря, шокируют, номер на двоих за пять ночей в некоторых случаях достигает более 100 тысяч гривен. Елизавета считает, что лучше б эти деньги пошли на оборону страны, чем на развлечения.

"Я думаю, что деньги, которые сейчас тратятся на развлечения, нужно направить в виде донатов на ВСУ. У меня муж служит, поэтому мы особо не отмечаем праздники", — говорит Елизавета.

Елизавета с двумя детьми. Фото: Новини.LIVE

О развлечениях в тылу, пока на фронте гибнут ребята, и речи не может быть — возмущается одесситка Алина. Женщина не понимает, как можно безмятежно относиться к тому, что сейчас происходит в стране. После победы можно веселиться и гулять, но не сейчас.

"Ограничивать себя в развлечениях нужно во время войны, это не уместно. Я уже второй год не буду ставить елку и украшать дом, я очень это любила до войны", — рассказывает Алина.

Алина считает расходы на развлечения неуместными. Фото: Новини.LIVE

А вот Екатерина считает, что нужно разделять понятие развлечения. Есть приятные привычки, от которых не стоит отказываться, они помогают смотреть с оптимизмом в будущее и вообще восстанавливают нервную систему.

"Развлечения... можно пойти и выпить кофе, в этом можно себя не ограничивать, а клубы можно ограничить. Подарки не ограничивала бы, это всегда приятно", — считает Екатерина.

Развлечения нужно разделять — считает Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Жить нужно сейчас

Но, далеко не все согласны с тем, что развлечения и покупки могут подождать. Время проходит, а жизнь одна. Ставить на себе крест из-за того, что в стране война, не видят смысла.

"Я думаю, что нет, зачем себе отказывать? Что на себе крест поставить?" — отмечает Валентина.

Отказывать себе не стоит — уверена Валентина. Фото: Новини.LIVE

Девушка Анна поддерживает Валентину, по ее словам, когда еще развлекаться и гулять? И так сейчас много ограничений, которые не позволяют насладиться жизнью.

"Не надо ограничивать себя, война — это не окончание жизни. Не нужно запираться дома и сидеть в четырех стенах. Гулять это хорошо и круто", — уверена Анна.

Анна считает, что, несмотря на войну, нужно развлекаться. Фото: Новини.LIVE

На развлечения нет денег

Пока одни спорят, нужно ли тратить деньги на развлечения, другие разводят руками — сейчас главное хоть как-то выжить. Цены на продукты растут, зарплаты и пенсии за ними давно не успевают, так что по неволе приходится ограничивать себя во всем.

"Денег нет, поэтому ограничиваем себя и так", — заключает Светлана.

Светлана и так экономит, потому что нет денег. Фото: Новини.LIVE

Единого мнения в вопросе о развлечениях быть не может — разница поколений, воспитания и изобилия. Ну а пока будет спрос на шикарные отели и вечеринки, будут и предложения. Ведь судя по всему, несмотря на войну, деньги у украинцев все же есть. А вот как тратить их — это личное дело каждого.