Одесские ученые против проекта МОН: подробности

Преподавательница у доски. Фото: БФ "Поверь в себя"

Глава департамента образования и науки Одесского городского совета, Елена Буйневич раскритиковала новый проект МОН. Он предусматривает процедуру проверки соответствия будущих работников заведений дошкольного образования.

Об этом пишет глава департамента образования Елена Буйневич в своем Facebook.

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Проект Министерства образования и науки

Министерство образования и науки предложило проект для общественного обсуждения. Он предусматривает процедуру проверки соответствия кандидатов на должность воспитателей детсадов.

"Они пять лет учились! Они сдали экзамены! Они изучали психологию. Они изучали методики. Они проходили практику! Они дипломные работы защищали. Они специалисты, об этом написано в их дипломах. Мы не доверяем документам об образовании?" — отметила Елена Буйневич.

Нехватка кадров

В целом, учебные заведения города предлагают 465 вакансий педагогических работников. Сейчас в городе работает более 15 тыс. работников, из которых 8 804 — педагоги, а 99 из них мобилизованы в ряды ВСУ. На должности педагогических работников в школы и детсады Одессы трудоустроено 303 переселенца.

Напомним, что в детском саду в Березовском районе Одесской области первая леди Елена Зеленская посетила восстановленное укрытие для педагогов и воспитателей детсада.

Также с начала 2025 года было заключено 19 контрактов на сумму более 10 миллионов гривен на поставку продуктов питания в учреждения образования Одесской области.