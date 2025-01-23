Одеські науковці проти проєкту МОН: подробиці

Викладачка біля дошки. Фото: БФ "Повір у себе"

Голова департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розкритикувала новий проєкт МОН. Він передбачає процедуру перевірки відповідності майбутніх працівників закладів дошкільної освіти.

Про це пише голова департаменту освіти Олена Буйневич у своєму Facebook.

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Проєкт Міністерства освіти і науки

Міністерство освіти і науки запропонувало проєкт для громадського обговорення. Він передбачає процедуру перевірку відповідності кандидатів на посаду вихователей дитсадків.

"Вони пʼять років навчались! Вони склали іспити! Вони вивчали психологію. Вони вивчали методики. Вони проходили практику! Вони дипломні роботи захищали. Вони фахівці, про це написано у тих дипломах. Ми не довіряємо документам про освіту?" — зазначила Олена Буйневич.

Нестача кадрів

Загалом, навчальні заклади міста пропонують 465 вакансій педагогічних працівників. Наразі в місті працюють понад 15 тис. працівників, з яких 8 804 — педагоги, а 99 з них мобілізовано до лав ЗСУ. На посади педагогічних працівників до шкіл і дитсадків Одеси працевлаштовано 303 переселенці.

Нагадаємо, що у дитячому садочку у Березівському районі Одещини перша леді Олена Зеленська відвідала відновлене укриття для освітян та вихователів дитсадка.

Також з початку 2025 року було укладено 19 контрактів на суму більше 10 мільйонів гривень на постачання продуктів харчування в заклади освіти Одещини.