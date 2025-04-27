Ситуация на Крымском мосту — Плетенчук раскрыл детали

Незаконно построенный Крымский мост. Фото: скриншот

На Крымском мосту снова фиксируют проблемы с движением транспорта. Россияне усилили контроль и досмотры из-за угрозы безопасности. Проверки напоминают пересечение границы и вызывают возмущение даже среди местных жителей.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, на объекте периодически проводятся "различные досмотры", во время которых могут найти подозрительные вещи, что заставляет полностью останавливать движение.

"Иногда бывают инциденты, когда что-то подозрительное находят, и тогда они усиливают бдительность. Движение просто останавливается", — пояснил Плетенчук.

Проверки на Крымском мосту

Он говорит, что местные жители и нелегальные туристы неоднократно жаловались на жесткий режим пропуска. Проверки проводят, как на пересечении границы.

"Там режим пропускной, почти как на пересечении государственной границы. Это еще раз подтверждает, что Крым не прирастает к России, а остается оккупированной территорией", — подчеркнул спикер.

Плетенчук также отметил, что сейчас у моста большая нагрузка, ведь россияне начали туристический сезон в Крыму. Пропускная способность объекта ограничена, что затягивает движение транспорта и создает километровые очереди.

Напомним, ночью россияне атаковали Одесскую область дронами, есть разрушения и пострадавшие. Также мы писали, что в Черном море сейчас на дежурстве находится снаряженный ракетоноситель.