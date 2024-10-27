Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границе с Молдовой

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В воскресенье вечером, 27 октября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки. Наибольшее скопление авто зафиксировано вблизи пунктов пропуска, что существенно усложняет движение в направлении границы с Молдовой и Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление авто наблюдается вблизи села Маяки, где очередь перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка превышает несколько километров, значительно замедляя трафик. Трасса обозначена красным цветом, что указывает на сильные задержки.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

КПП "Старокозачье — Тудора" и "Орловка"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" движение также затруднено, здесь образовались пробки, из-за которых трасса окрашена оранжевым цветом на картах. Также задержки заметны вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска, Измаила и Орловке.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На другом контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" ситуация такая же. Правда, кроме очередей на выезд в Молдову, есть пробка и на въезде в Украину, которая зафиксирована на карте красным цветом.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, аграрии Одесской области активно работают над посевной кампанией озимых культур, под урожай запланировано засеять 760 тыс. га земли. Также россияне вчера к вечеру ракетами атаковали Одессу и повредили 21 дом и учебное заведение.