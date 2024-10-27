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Рух трасою Одеса-Рені ускладнений через затори

27 жовтня 2024 17:25
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні з Молдовою
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю увечері, 27 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори. Найбільше скупчення авто зафіксовано поблизу пунктів пропуску, що суттєво ускладнює рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення авто спостерігається поблизу села Маяки, де черга перед контрольно-пропускним пунктом на території Нижньодністровського національного парку перевищує декілька кілометрів, значно уповільнюючи трафік. Траса позначена червоним кольором, що вказує на сильні затримки.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

КПП "Старокозаче — Тудора" та "Орлівка"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" рух також ускладнений, тут утворилися затори, через які траса забарвлена помаранчевим кольором на картах. Також затримки помітні поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска, Ізмаїл, та в Орлівці.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот
КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На іншому контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" ситуація така сама. Щоправда, окрім черг на виїзд до Молдови, є затор й на в’їзді до України, який зафіксований на карті червоним кольором. 

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, аграрії Одеської області активно працюють над посівною кампанією озимих культур, під урожай заплановано засіяти 760 тис. га землі. Також росіяни учора надвечір ракетами атакували Одесу та пошкодили 21 будинок і навчальний заклад. 

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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