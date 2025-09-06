Видео
Главная Одесса Движение по трассе Одесса-Рени затруднено — ситуация на границах

Движение по трассе Одесса-Рени затруднено — ситуация на границах

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 17:04
Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП 6 сентября
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

В субботу вечером, 6 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируют сильные пробки в направлении границы с Молдовой. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки фиксируется скопление автотранспорта в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает несколько километров. Этот участок на картах обозначен желтым цветом. Перед самим пунктом большая очередь.

Рух трасою Одеса-Рені ускладнений — яка ситуація на кордонах - фото 1
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, что свидетельствует о затрудненном движении.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога к Орловке. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одессе водитель Nissan насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Также мы писали, что в смертельной аварии, которая произошла вечером 5 сентября в Измаиле, погибла дочь бывшего мэра Килии.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
