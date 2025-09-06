Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП 6 вересня

Рух трасою Одеса-Рені ускладнений — яка ситуація на кордонах
У суботу увечері, 6 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксують сильні затори в напрямку кордону з Молдовою. Окрім цього, наразі збираються черги й з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки фіксується скупчення автотранспорту в Маяках та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декілька кілометрів. Ця ділянка на картах позначена жовтим кольором. Перед самим пунктом велика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж черги на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
