Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Движение затруднено — какая ситуация на границах на Одесчине arrow

Движение затруднено — какая ситуация на границах на Одесчине

4 декабря 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Движение затруднено — какая ситуация на границах на Одесчине
Автомобиль стоит в очереди на границе. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На вечер 4 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин в пределах Маяк перед дорогой на пограничный пропускной пункт. В то же время, в Румынию вечером путь не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени несколько затруднено движение перед КПП, самая большая пробка остается в пределах Маяк. Сейчас наблюдается почти два километра пробки и этот показатель на карте увеличивается. Дорога в Молдову займет 1 час 29 минут. На самом пункте пропуска в Молдову автомобилей достаточно много.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге области дороги более свободны, есть незначительное скопление машин недалеко от Измаила. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 33 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Николаеве построят объездную дорогу. Недавно было принято решение правительства о передаче двух мостовых переходов в Николаеве (Варваровский и Ингульский) в государственную собственность. Именно через эти мосты проходит весь транзитный транспорт, двигающийся по южным регионам Украины, в том числе грузовой транспорт в пределах зернового коридора.

Раньше мы рассказали, почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать. Собрали о самых распространенных причинах неудачи и как их избежать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме