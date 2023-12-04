Движение затруднено — какая ситуация на границах на Одесчине

Автомобиль стоит в очереди на границе. Фото: ГНСУ

На вечер 4 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин в пределах Маяк перед дорогой на пограничный пропускной пункт. В то же время, в Румынию вечером путь не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени несколько затруднено движение перед КПП, самая большая пробка остается в пределах Маяк. Сейчас наблюдается почти два километра пробки и этот показатель на карте увеличивается. Дорога в Молдову займет 1 час 29 минут. На самом пункте пропуска в Молдову автомобилей достаточно много.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге области дороги более свободны, есть незначительное скопление машин недалеко от Измаила. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 33 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Николаеве построят объездную дорогу. Недавно было принято решение правительства о передаче двух мостовых переходов в Николаеве (Варваровский и Ингульский) в государственную собственность. Именно через эти мосты проходит весь транзитный транспорт, двигающийся по южным регионам Украины, в том числе грузовой транспорт в пределах зернового коридора.

Раньше мы рассказали, почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать. Собрали о самых распространенных причинах неудачи и как их избежать.