Рух ускладнено — яка ситуація на кордонах на Одещині

Авто стоять у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на вечір 4 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин у межах Маяк перед дорогою на прикордонний пропускний пункт. Водночас до Румунії ввечері шлях не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед КПП, найбільший затор залишається у межах Маяк. Наразі спостерігається майже два кілометри затору і цей показник на карті збільшується. Дорога до Молдови займе 1 годину 29 хвилин. На самому пункті пропуску в Молдову автівок досить багато.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається. На півдні області дороги більш вільні, є незначне скупчення машин неподалік Ізмаїла. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 33 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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