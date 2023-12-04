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Рух ускладнено — яка ситуація на кордонах на Одещині

4 грудня 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рух ускладнено — яка ситуація на кордонах на Одещині
Авто стоять у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір 4 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин у межах Маяк перед дорогою на прикордонний пропускний пункт. Водночас до Румунії ввечері шлях не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед КПП, найбільший затор залишається у межах Маяк. Наразі спостерігається майже два кілометри затору і цей показник на карті збільшується. Дорога до Молдови займе 1 годину 29 хвилин. На самому пункті пропуску в Молдову автівок досить багато.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається. На півдні області дороги більш вільні, є незначне скупчення машин неподалік Ізмаїла. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 33 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що у Миколаєві побудують обʼїзну дорогу. Нещодавно було ухвалено рішення уряду про передачу двох мостових переходів в місті Миколаєві (Варварівський та Інгульський) до державної власності. Саме через ці мости проходить увесь транзитний транспорт, що рухається південними регіонами України, в тому числі — вантажний транспорт у межах зернового коридору. 

Раніше ми розповіли, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Зібрали про найпоширеніші причини невдачі та як їх уникнути.

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