Будет ли Румыния сбивать российские дроны

Обломки российского беспилотника. Фото: иллюстративное/ГУР

Министерство обороны Румынии разработало законопроект о разрешении сбивать российские дроны, если те нарушают воздушное пространство страны. Документу еще предстоит пройти общественное обсуждение и одобрение парламентом.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Что в проекте

Законопроект предусматривает, что в случае нарушения летательным аппаратом воздушного пространства Румынии, военные сначала должны его идентифицировать. Затем возможны попытки контакта, перехват и предупредительные выстрелы. Минобороны планирует разрешить нейтрализовать или брать под контроль беспилотники. Сбивать дрон будут только в том случае, если это не создаст угрозу жизни и имуществу людей. Что касается пилотируемых самолетов, они могут быть уничтожены только тогда, когда будут агрессивно реагировать на перехват.

Напомним, в октябре Румыния несколько раз поднимала в небо

истребители F-16 и F-18 из-за российских беспилотников в собственном воздушном пространстве. В сентябре российские дроны падали на территории страны НАТО.