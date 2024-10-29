Чи буде Румунія збивати російські дрони

Уламки російського безпілотника. Фото: ілюстративне/ГУР

Міністерство оборони Румунії розробило законопроєкт про дозвіл збивати російські дрони, якщо ті порушують повітряний простір країни. Документ ще має пройти громадське обговорення і схвалення парламентом.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Що в проєкті

Законопроєкт передбачає, що в разі порушення літальним апаратом повітряного простору Румунії військові спочатку мають його ідентифікувати. Потім можливі спроби контакту, перехоплення і попереджувальні постріли. Міноборони планує дозволити нейтралізувати або брати під контроль безпілотники. Збивати дрон будуть лише у тому разі, якщо це не створить загрозу для життя та майна людей. Що ж до пілотованих літаків — вони можуть бути знищені тільки тоді, коли агресивно реагуватимуть на перехоплення.

Нагадаємо, у жовтні Румунія декілька разів підіймала у небо

винищувачі F-16 та F-18 через російські безпілотники у власному повітряному просторі. У вересні російські дрони падали на території країни НАТО.