Чи буде Румунія збивати російські дрони

Румунія може почати збивати дрони РФ — що для цього потрібно
Міністерство оборони Румунії розробило законопроєкт про дозвіл збивати російські дрони, якщо ті порушують повітряний простір країни. Документ ще має пройти громадське обговорення і схвалення парламентом.
Про це повідомляє видання Reuters.
Що в проєкті
Законопроєкт передбачає, що в разі порушення літальним апаратом повітряного простору Румунії військові спочатку мають його ідентифікувати. Потім можливі спроби контакту, перехоплення і попереджувальні постріли. Міноборони планує дозволити нейтралізувати або брати під контроль безпілотники. Збивати дрон будуть лише у тому разі, якщо це не створить загрозу для життя та майна людей. Що ж до пілотованих літаків — вони можуть бути знищені тільки тоді, коли агресивно реагуватимуть на перехоплення.
Нагадаємо, у жовтні Румунія декілька разів підіймала у небо
винищувачі F-16 та F-18 через російські безпілотники у власному повітряному просторі. У вересні російські дрони падали на території країни НАТО.
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