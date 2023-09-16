Судно в акватории Дуная. Фото: Центр транспортных стратегий

Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна через порт в Констанце до четырех миллионов тонн. Претворить в жизнь такой мощный замысел страна-член НАТО планирует уже в следующем месяце.

Об этом пишет издательство Reuters.

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По словам вице-премьер-министра по транспорту Румынии Сорина Гриндеана, Констанца на Черном море стала крупнейшей альтернативной экспортной трассой для Киева, зерно прибывает туда по дороге, железной дороге или барже через Дунай.

Украина, несмотря на войну, остается одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Для того чтобы она и дальше им оставалась, необходимо увеличить мощности, которые обеспечат пропуск судов через Дунайский кластер.

Угроза для Румынии

Напомним, Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

Также мы писали, что Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.