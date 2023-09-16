Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна arrow

Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна

16 сентября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна.
Судно в акватории Дуная. Фото: Центр транспортных стратегий
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна через порт в Констанце до четырех миллионов тонн. Претворить в жизнь такой мощный замысел страна-член НАТО планирует уже в следующем месяце.

Об этом пишет издательство Reuters.

Читайте также:

По словам вице-премьер-министра по транспорту Румынии Сорина Гриндеана, Констанца на Черном море стала крупнейшей альтернативной экспортной трассой для Киева, зерно прибывает туда по дороге, железной дороге или барже через Дунай.

Украина, несмотря на войну, остается одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Для того чтобы она и дальше им оставалась, необходимо увеличить мощности, которые обеспечат пропуск судов через Дунайский кластер.

Угроза для Румынии

Напомним, Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

Также мы писали, что Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз