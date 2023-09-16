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Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна

16 вересня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна
Судно в акваторії Дунаю. Фото: Центр транспортних стратегій
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна через порт у Констанці до чотирьох мільйонів тонн. Втілити у життя такий потужний задум країна-член НАТО планує вже у наступному місяці.

Про це пише видавництво Reuters.

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За словами віцепрем'єр-міністра з транспорту Румунії Соріна Гріндеану, Констанца на Чорному морі стала найбільшою альтернативною експортною трасою для Києва, зерно прибуває туди дорогою, залізницею або баржею через Дунай.

Наразі Україна, попри війну, залишається одним з найбільших експортерів зерна у світі. Для того, щоб вона й надалі ним залишалася, необхідно збільшити потужності, які забезпечать пропуск суден через Дунайський кластер. 

Загроза для Румунії

Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

Також ми писали, що Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.

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