Судно в акваторії Дунаю. Фото: Центр транспортних стратегій

Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна через порт у Констанці до чотирьох мільйонів тонн. Втілити у життя такий потужний задум країна-член НАТО планує вже у наступному місяці.

Про це пише видавництво Reuters.

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За словами віцепрем'єр-міністра з транспорту Румунії Соріна Гріндеану, Констанца на Чорному морі стала найбільшою альтернативною експортною трасою для Києва, зерно прибуває туди дорогою, залізницею або баржею через Дунай.

Наразі Україна, попри війну, залишається одним з найбільших експортерів зерна у світі. Для того, щоб вона й надалі ним залишалася, необхідно збільшити потужності, які забезпечать пропуск суден через Дунайський кластер.

Загроза для Румунії

Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

Також ми писали, що Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.