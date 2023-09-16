Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна
Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна через порт у Констанці до чотирьох мільйонів тонн. Втілити у життя такий потужний задум країна-член НАТО планує вже у наступному місяці.
Про це пише видавництво Reuters.
За словами віцепрем'єр-міністра з транспорту Румунії Соріна Гріндеану, Констанца на Чорному морі стала найбільшою альтернативною експортною трасою для Києва, зерно прибуває туди дорогою, залізницею або баржею через Дунай.
Наразі Україна, попри війну, залишається одним з найбільших експортерів зерна у світі. Для того, щоб вона й надалі ним залишалася, необхідно збільшити потужності, які забезпечать пропуск суден через Дунайський кластер.
Загроза для Румунії
Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.
Також ми писали, що Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.