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Румынские пограничники призывают граждан не снимать обстрелы Одесчины

7 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Румынские пограничники призывают граждан не снимать обстрелы Одесчины
Летит дрон. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстрелы украинских портов для граждан Румынии стали чем-то новым, и они активно начали документировать эти события. Пограничники предупреждают людей об опасности съемки обстрелов украинского Придунавья.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Это было новостью для наших соседей. Они очень многое снимали и комментировали. Выкладывали в социальных сетях и в румынских СМИ. Потом была мощная работа Министерства иностранных дел по разъяснению опасности распространения такой информации… И сейчас наши коллеги, пограничники из Румынии, получили соответствующие указания и они отслеживают, если граждане Румынии ведут съемку, то предупреждают граждан о недопустимости этого", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, в четвертый раз за последние пять дней оккупанты обстреляли порт в Измаильском районе Одесчины. Тем самым враг пытается уничтожить инфраструктуру, вовлеченную в "зерновое соглашение".

При обстреле враг использовал ударные беспилотники. Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа "Shahed-131/136".

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