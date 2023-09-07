Румунські прикордонники закликають громадян не знімати обстріли Одещини

Летить дрон. Фото: google

Обстріли українських портів для громадян Румунії стали чимось новим, і вони активно почали документувати ці події. Прикордонники попереджають людей про небезпеку фільмування обстрілів українського Придунав’я.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Це було новиною для наших сусідів. Вони дуже багато знімали та коментували. Викладали в соціальних мережах і у румунських ЗМІ. Потім була потужна робота Міністерства закордонних справ з роз’яснення небезпеки поширення такої інформації… І зараз наші колеги, прикордонники з Румунії, отримали відповідні завдання, та вони відстежують, якщо громадяни Румунії ведуть фільмування, вони попереджають громадян про неприпустимість цього", — зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вчетверте за останні п’ять днів окупанти обстріляли порт в Ізмаїльському районі Одещини. Тим самим, ворог намагається знищити інфраструктуру, залучену в "зернову угоду".

Під час обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. Окупанти запустили декілька груп безпілотників. Силам підрозділів протиповітряної оборони вдалось знищити 24 літальні апарати типу "Shahed-131/136".