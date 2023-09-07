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Наталя Гуменюк пояснила, чому порт на Одещині на "мушці" у РФ

7 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наталя Гуменюк пояснила, чому порт на Одещині на "мушці" у РФ
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчетверте за останні п’ять днів окупанти обстріляли порт в Ізмаїльському районі Одещини. Тим самим, ворог намагається знищити інфраструктуру залучену в "зернову угоду".  

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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ППО збила 24 з 30 дронів

"Цієї ночі ворог атакував. Збільшили кількість снарядів — іранських дронів типу "Shaded 131/136". В цю ніч ворог атакував 30 дронами, 24 було знищено. Метою ворога було знищення цивільної та припортової інфраструктури, залученої до "зернової угоди"… Країна-терористка намагається довести, що Україна не є надійним партнером у подальшій роботі цієї ініціативи", — розповіла Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" також повідомила про пошкодження припортової інфраструктури, зокрема елеваторів і аграрних комплексів, які важливі для транспортування збіжжя. Вона також вказала, що атака була організована з різних напрямків: з півострова Крим, східного узбережжя Азовського моря і, щоб відвернути увагу української ППО, з Курська.

Атаки по Одещині

Вчора майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району. Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На жаль, одна людина загинула. Фото наслідків обстрілу дивіться в матеріалі

Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.

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