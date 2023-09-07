Наталья Гуменюк объяснила, почему порт в Одесской области на "мушке" в РФ

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В четвертый раз за последние пять дней оккупанты обстреляли порт в Измаильском районе Одесчины. Тем самым враг пытается уничтожить инфраструктуру, вовлеченную в "зерновое соглашение".

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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ПВО сбила 24 из 30 дронов

"Этой ночью враг атаковал. Увеличили количество снарядов — иранских дронов типа "Shaded 131/136". В эту ночь враг атаковал 30 дронами, 24 было уничтожено. Целью врага было уничтожение гражданской и припортовой инфраструктуры, привлеченной к "зерновому соглашению"... Страна-террористка пытается доказать, что Украина не является надежным партнером в дальнейшей работе этой инициативы", — рассказала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" также сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры, в частности элеваторов и аграрных комплексов, которые важны для транспортировки зерна. Она также указала, что атака была организована по разным направлениям: с полуострова Крым, восточного побережья Азовского моря и, чтобы отвлечь внимание украинской ПВО, из Курска.

Атаки по Одесчине

Вчера почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БпЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.

Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.