Обстріл Одещини: прокуратура показала наслідки атаки (фото)

Прокурори фіксують наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вкотре ворожі сили обстріляли припортові та цивільні об'єкти на півдні Одещини. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За висновками слідства, протягом ночі 7 вересня 2023 року збройні сили Російської Федерації вчинили масований дроновий удар по населених пунктах на півдні Одещини. Атака була спрямована на припортові і цивільні об'єкти, що призвело до серйозних руйнувань та загрози життю місцевого населення.

Уламок БпЛА, яким обстрілювали Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

У результаті цього обстрілу два водії вантажівок отримали поранення. Зруйновано елеватор та адміністративні будівлі, а також низку приватних будинків було пошкоджено вибуховою хвилею.

Зруйнована будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами збирають докази та фіксують наслідки атаки.

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Вчора майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району. Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На жаль, одна людина загинула. Фото наслідків обстрілу дивіться в матеріалі.

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