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Обстрел Одесской области: прокуратура показала последствия атаки (фото)

7 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрел Одесской области: прокуратура показала последствия атаки (фото)
Прокуроры фиксируют последствия обстрела Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Раз вражеские силы обстреляли припортовые и гражданские объекты на юге Одесчины. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По заключению следствия, в течение ночи 7 сентября 2023 года вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам на юге Одесчины. Атака была направлена на припортовые и гражданские объекты, что привело к серьезным разрушениям и угрозе для жизни местного населения.

Обломок БпЛА, которым обстреливали Одесщину. Фото: Одесская областная прокуратура
Обломок БпЛА, которым обстреливали Одесщину. Фото: Одесская областная прокуратура

В результате этого обстрела два водителя грузовиков получили ранения. Разрушены элеватор и административные здания, а также ряд частных домов был поврежден взрывной волной.

Разрушено здание. Фото: Одесская областная прокуратура
Разрушено здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры вместе с другими правоохранительными органами собирают доказательства и фиксируют последствия атаки.

Напомним, в четвертый раз оккупанты атакуют Измаильский район Одесской области. При обстреле враг использовал ударные беспилотники. Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа "Shahed-131/136".

Вчера почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БПЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.

Ночью 4 сентября российские Оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

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