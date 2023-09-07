Обстрел Одесской области: прокуратура показала последствия атаки (фото)
Раз вражеские силы обстреляли припортовые и гражданские объекты на юге Одесчины. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По заключению следствия, в течение ночи 7 сентября 2023 года вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам на юге Одесчины. Атака была направлена на припортовые и гражданские объекты, что привело к серьезным разрушениям и угрозе для жизни местного населения.
В результате этого обстрела два водителя грузовиков получили ранения. Разрушены элеватор и административные здания, а также ряд частных домов был поврежден взрывной волной.
Прокуроры вместе с другими правоохранительными органами собирают доказательства и фиксируют последствия атаки.
Напомним, в четвертый раз оккупанты атакуют Измаильский район Одесской области. При обстреле враг использовал ударные беспилотники. Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа "Shahed-131/136".
Вчера почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БПЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.
Ночью 4 сентября российские Оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.