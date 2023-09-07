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Обстріл Одещини: скільки дронів вдалось знищити ППО

7 вересня 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстріл Одещини: скільки дронів вдалось знищити ППО
Безпілотник. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчетверте окупанти атакують Ізмаїльський район Одеської області. Під час обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

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Сьогодні вночі окупанти запустили декілька груп безпілотників. Силам підрозділів протиповітряної оборони вдалось знищити 24 літальних апарати типу "Shahed-131/136". 

"Цілями ворога залишаються припортова, сільськогосподарська та інша цивільна інфраструктура регіону. Влучанням пошкоджено елеватор, адмінбудівлі, складські приміщення, вантажні автомобілі. Один з водіїв отримав поранення, йому надано допомогу на місці", — йдеться в повідомленні. 

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Атаки по Одещині

Вчора майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району. Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На жаль, одна людина загинула. Фото наслідків обстрілу дивіться в матеріалі

Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.

Крім того, 3 вересня ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.

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