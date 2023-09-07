Обстрел Одесчины: сколько дронов удалось уничтожить ПВО

Беспилотник. Фото: google

В четвертый раз оккупанты атакуют Измаильский район Одесской области. При обстреле враг использовал ударные беспилотники.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Атака Одесской области 7 сентября

Сегодня ночью оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа "Shahed-131/136".

"Целями врага остаются припортовая, сельскохозяйственная и другая гражданская инфраструктура региона. Попаданием повреждены элеватор, админздания, складские помещения, грузовые автомобили. Один из водителей получил ранения, ему оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Атаки по Одесчине

Вчера почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БПЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.

Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, 3 сентября враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.