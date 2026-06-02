Саломе Зурабишвили: Украина воюет за будущее Европы и Грузии

Украинские военные ведут бой. Фото: Иллюстрированное/Новини.LIVE

Украина и Грузия всегда приходили на взаимопомощь друг к другу. В августе 2008 года, когда россияне в свойственной им манере без объявления войны снова вероломно напали на маленькую страну, украинцы были первыми, кто поддержал Грузию и осудил агрессию РФ. Тогда Тбилиси получил жизненно необходимые системы ПВО, а украинские добровольцы помогали в эвакуации гражданского населения. Но это не единственный случай, когда украинцы в буквальном смысле спасали женщин и детей от "русского мира". В 1993 году была проведена уникальная операция аналогов которой нет до сих пор. В свою очередь, и грузины не остались в стороне и в 2014 году был создан целый легион, который и сейчас борется за независимость Украины. При этом взаимоотношения двух стран сегодня практически сошли на нет. Есть ли будущее между нашими государствами и какое оно?

Ответ на этот вопрос журналисты Новини.LIVE искали вместе с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках Black Sea Security Forum.

Взаимоотношения Украины и Грузии

Путь Украины и Грузии похож — отношения насчитывают много лет и веков. Две страны по сути испытали одно и то же и их объединяет противостояние РФ в разные времена — и во времена империи, и Советского Союза, и новой России. Солидарность грузинского народа также очевидна. Если пройтись по улицам Тбилиси, то можно увидеть огромное количество украинских флагов на стенах и в окнах. О поддержке украинцев говорит даже наличие грузинского национального легиона, который выступает на стороне Украины с 2014 года и дает отпор агрессору. Однако если говорить о взаимоотношениях на политическом фронте, то здесь не все так однозначно. Грузинские лидеры сначала придерживались своего рода "нейтралитета", а потом повторяли нарративы Кремля.

"Председатель парламента или другие лидеры "Грузинской мечты" прямо критикуют Европейский Союз, европейских лидеров, европейских послов или американцев, но они никогда не критикуют Россию. Даже во времена самых трагических бомбардировок Украины у них нет ни одного слова о том, что Россия снова зашла слишком далеко и является агрессором. Они стараются избегать любых слов об этом. Вот какими я вижу эти отношения", — отметила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Новини.LIVE

Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Грузии Ираклий Кобахидзе, которая состоялась на полях саммита Европейского политического общества в Ереване, была первой за последние годы между двумя странами. Что именно обсуждалось общественности неизвестно. Но представитель грузинской стороны заявил о готовности восстановления взаимоотношений, при этом отметил, что накопившиеся проблемы между странами так никуда и не делись. В целом Саломе Зурабишвили не понимает для чего была данная встреча и как она могла произойти вообще исходя из позиции грузинского руководства. По ее словам, пока не будет полной поддержки Украины вести диалог неуместно.

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"Могу сказать, что для грузинской общественности, которая так поддерживала президента Зеленского и Украину, такое изменение является несколько неожиданным, если не сказать разочаровывающим, поскольку оно произошло без всяких объяснений. Для остальных европейских лидеров политика и позиция очень четкие. Это отсутствие рукопожатий. Это отсутствие ведения дел как обычно. И так было со времени выборов 2024 года, которые были сфальсифицированы. Поэтому видеть, что Украина отходит от этой позиции и выбирает, возможно, другую, немного разочаровывает, немного удивляет и не имеет объяснений", — отметила пятый президент Грузии.

Грузинский легион в Украине

Что касается грузинского легиона, который в основном состоит из граждан Грузии, выступающих за независимость не только Украины, но и своей страны, то, по словам Саломе Зурабишвили, на родине ими восхищаются. К сожалению, уже около 100 добровольцев, которые стали на защиту украинской земли, погибли.

"Для населения Грузии они в определенной степени олицетворяют гордость страны, подтверждая, что они участвуют в той же битве, что и Украина, даже когда грузинское правительство занимает достаточно отстраненную позицию. И именно поэтому еще более странно, что происходит встреча с господином Кобахидзе", — говорит Саломе Зурабишвили.

Солдаты Грузинского легиона в Украине. Фото: информационное агентство ASPI

Протесты в Грузии

По словам Саломе Зурабишвили, сегодня в Грузии протесты продолжаются. Они приобретают различные формы и происходят в разных местах. Сейчас труднее проводить такие же акции, как в 2024 году, поскольку власти приняли ряд законов, ограничивающих права на мирные собрания несогласных с действующей политикой. Люди находятся в тюрьмах. Других наказывают очень большими штрафами, увольняют с работы. Много молодежи из-за этого уехало из страны или думает об отъезде.

"Протест нельзя измерить количеством людей, его следует измерять устойчивостью и продолжительностью. Мы приближаемся уже почти к 600 дням, и это знак этой устойчивости. Я иногда говорю, что у нас есть два народа, которые борются против российской агрессии и проявляют стойкость. Украинцы борются с военной агрессией, они чрезвычайно смелые, мужественные и стойкие перед этим лицом. Грузины ведут гибридную войну, которую не так четко видно и которую труднее продемонстрировать как войну, но они также очень устойчивы в этой войне", — акцентирует внимание пятый президент Грузии.

Люди с флагами на протест в Грузии. Фото: Vano Shlamov (AFP)

Будущее Украины и Грузии

В том, что у Украины и Грузии впереди светлое будущее госпожа президент не сомневается. Она уверена, что победа над Россией станет толчком не только к сближению государств, но и долговечной дружбы. Нынешние политические руководители в ее стране это явление временное.

"Когда Украина выиграет войну, и когда Грузия выиграет войну, я уверена, что между двумя странами будут прекрасные отношения. Потому что мы имеем общее не только прошлое, мы имеем общее будущее — это Черное море, все его ресурсы и новые проекты, которые связывают нас вместе и связывают обе страны с Европейским Союзом. Так что это наше будущее, и это будущее безусловно общее. У меня нет сомнений, и я очень оптимистично смотрю в будущее", — говорит президент.

Флаги Украины и Грузии рядом, фото: Фото: tOrange.biz

Первая женщина президент Грузии

Саломе Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии. На протяжении всего своего срока она отстаивала интересы своей страны, добиваясь вывода российских войск с оккупированных территорий. Сегодня она отмечает, что могла бы сделать гораздо больше, если бы ей не препятствовали.

"Мои полномочия были очень ограниченными. И главное, чего я хотела достичь на этом этапе... факт того, что я первая женщина-президент, не был препятствием. Это было наименьшее из препятствий. Препятствия создавала партия "Грузинская мечта". Когда они начали отходить от демократических реформ, это стало нашим первым разногласием, которое становилось все глубже и глубже. Потом добавилось то, что они начали отворачиваться от ориентации на европейскую интеграцию. И когда они, по моему мнению, начали ставить под угрозу независимость страны. Поэтому это было настоящим столкновением", — отмечает Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили о своем президентском сроке. Фото: Новини.LIVE

Взаимопомощь между странами

Сегодня Украина и Грузия имеют одну цель и одну задачу для реализации которых каждая из стран идет по своему, но главное чтобы был общий результат. Поддержка сейчас с грузинской стороны не такая большая как хотелось бы, но действующий легион и помощь нашим военным уже многого стоят.

"Сегодня Грузия мало что может сделать больше, особенно в текущей ситуации. А Украина уже делает очень много для Грузии, потому что вся борьба Украины — это на самом деле борьба за будущее Украины, за будущее Европы и будущее Грузии. Поэтому за это мы уже очень благодарны", — подытожила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Большой флаг Украины на митинге и Грузинский на его фоне. Фото: AFP/East News

Сейчас взаимоотношения между Украиной и Грузией, несмотря на общего врага, остаются достаточно прохладными. Однако искоренить стремление к независимости и свободе у обоих народов невозможно. Именно поэтому сегодня грузинские бойцы и украинские военные стоят бок о бок на фронте и будут оставаться вместе до тех пор, пока агрессор не будет изгнан с территорий наших государств.

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