Самые интересные места Одессы: куда пойти и что посмотреть

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

В Одессе есть на что посмотреть и тем, кто приехал впервые, и тем, кто уже хорошо знает город. Здесь можно часами гулять по старым улицам, спуститься к морю, встретить рассвет на пляже, зайти в театр или просто найти место, где можно вкусно поесть. У каждого одессита есть свои любимые места, которые хочется показать гостям города.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, какие места они советуют посетить туристам.

Достопримечательности Одессы

Знакомство с Одессой обычно начинают с мест, которые давно стали её визитными карточками. Дерибасовская, Приморский бульвар, Потемкинская лестница, Аркадия и Привоз — они позволяют увидеть город с разных сторон. По словам одесситов, можно просто идти туда, куда глаза смотрят — интересные места здесь встречаются на каждом шагу.

"Вообще нужно просто прогуляться по улицам, побродить и почувствовать атмосферу города. Пожалуй, всё-таки три основных места: Дерибасовская, Приморский бульвар и Привоз. Потому что они очень красивые, очень одесские, очень колоритные", — отмечает Наталья.

Наталья об одесских колоритных местах. Фото: Новини.LIVE

Тем, кто уже побывал в центре, одесситы советуют продолжить маршрут у моря или в одном из городских парков. Выбор большой: пляжи, парк Шевченко, парк Победы, парк имени Марка Твена. Диана убеждена, что в Одессе легко найти место по душе, даже без заранее составленного плана.

"Да и вообще, весь город очень красивый. Парк Горького, парк Победы, парк Шевченко — люблю все наши парки. Я одесситка и посоветовала бы всё. Действительно. Просто отметьте всю Одессу на карте и идите куда угодно — везде понравится", — делится Диана.

Диана о парках. Фото: Новини.LIVE

Природа Одессы

Одно из мест, куда горожане советуют отправиться утром, — морское побережье. На рассвете здесь иногда играют на пианино у моря, что очаровывает и местных, и приезжих. Однако во время прогулок не стоит забывать о воздушных тревогах и правилах безопасности.

"Я бы посоветовала сходить на море на рассвете. "Пианоморе" так здорово заряжает энергией! Ты сам погружаешься в невероятную красоту. Причём неважно, даже если на небе облака, идите всё равно, потому что вы получите кайф. Ну, и сможете, я надеюсь, поплавать. Единственное, что нужно обязательно следить за укрытиями. Их не так много, как хотелось бы, но все же жизнь продолжается, поэтому я бы посоветовала ходить именно на море", — говорит Натали.

Натали о "Пианоморе". Фото: Новини.LIVE

Для отдыха на природе в Одессе не обязательно выбирать только пляж. В городе и рядом с ним хватает мест, где можно спокойно прогуляться, посидеть у воды или провести день более активно. Ирина среди любимых называет локации с красивыми видами и спокойной атмосферой.

"Что касается красивых мест, то это Ботанический сад. Также я была на лимане Куяльник, там очень красиво, тем более в это время года. В Аркадии и Ланжероне можно прогуляться по трассе здоровья. Еще мне нравится ходить в бассейн "Немо", — рассказывает Ирина.

Ирина о красивых местах. Фото: Новини.LIVE

Культура, пляж и еда

В Одессе хватает мест и для культурного отдыха, и для моря, и для вкусной паузы. Ценители искусства будут в восторге от Одесского национального академического театра оперы и балета, любой турист в курортном городе — от полупустого пляжа, а любители гастрономических путешествий не откажутся от местной шаурмы. Даниил убежден, что каждая из этих локаций заслуживает внимания гостей города.

"Я бы посоветовал сходить в Оперный театр и, наверное, на 10-ю станцию Фонтана. Это, пожалуй, лучший пляж из всех, что есть сейчас. Там не очень много туристов и людей вообще немного. То есть это здорово. Если вы едете в Одессу, первое, что я бы посоветовал, — это купить местную шаурму. Лучшая шаурма в мире. Мы объездили почти всю Европу, нигде такой не было. А в Оперном театре все спектакли классные", — комментирует Даниил.

Даниил о культурном и гастрономическом отдыхе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — один из тех городов, где планы легко меняются на ходу. Можно идти к морю, а оказаться в тихом парке, свернуть с туристической улицы и найти уютный дворик или неожиданно задержаться на спектакле в Оперном. Главное — не торопиться и наслаждаться путешествием.

Ранее Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к акциям протеста, проходившим в разных городах Украины. Горожане поделились своими мыслями и рассказали, чего ожидают от таких акций.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как проходит туристический сезон в Одессе во время войны. Гости города поделились своими впечатлениями от отдыха и рассказали, удается ли им чувствовать себя спокойно.