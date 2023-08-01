СБУ раскрыла сеть изготовления фальшивых документов для иностранцев

Задержание участника схемы производства фальшивых документов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала подпольный паспортный стол, который занимался массовым изготовлением фальшивых документов для легализации иностранцев в Украине и странах Европейского Союза. Схема ложных документов действовала на территории Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Изготовление фальшивых паспортов

Во время спецоперации были задержаны организатор этой сети и 8 сообщников, среди которых было бывшее должностное лицо расформированной милиции. "Клиентам" предлагались фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права. Стоимость подделки зависит от типа документа и срочности изготовления и составляла от 8 до 14 тысяч гривен.

Обыски в подпольном паспортном столе. Фото: СБУ

Такая незаконная деятельность приносила злоумышленникам прибыль до 6 миллионов гривен в месяц. По имеющимся данным, основными клиентами этой "сервисной" сети были иностранцы, которые хотели легализоваться в Украине или получить доступ к странам Евросоюза с помощью фейковых документов.

Изготовление ложных документов. Фото: СБУ

Полиция установила, что организаторами преступной деятельности стали несколько жителей Одессы, которые устроили подпольный цех во Львове. Для привлечения клиентов они создали "рекламную" страницу в Instagram, где предлагали свой ассортимент нелегальных "услуг".

Какое наказание ждет злоумышленников

Правоохранительные органы сообщили всем фигурантам дела о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд применил к ним меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. За совершенные преступления злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание участника схемы. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Национальной полицией провела успешную операцию, направленную на прекращение деятельности нелегальной типографии, которая производила поддельные документы. С помощью них россияне могли "легализоваться" в Европейском Союзе.