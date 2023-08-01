СБУ розкрила мережу виготовлення фальшивих документів для іноземців
Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала підпільний "паспортний стіл", який займався масовим виготовленням фальшивих документів для легалізації іноземців в Україні та країнах Європейського Союзу. Схема фальшивих документів діяла на території Одеської, Вінницької, Львівської, Харківської та Донецької областей.
Про це повідомляє СБУ.
Виготовлення фальшивих паспортів
Під час спецоперації було затримано організатора цієї мережі та 8 спільників, серед яких був колишній посадовець розформованої міліції. "Клієнтам" пропонувалися фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки залежала від типу документа та терміновості виготовлення і становила від 8 до 14 тисяч гривень.
Така незаконна діяльність приносила зловмисникам прибуток до 6 мільйонів гривень на місяць. За наявними даними, основними клієнтами цієї "сервісної" мережі були іноземці, які хотіли легалізуватися в Україні або отримати доступ до країн Євросоюзу за допомогою фейкових документів.
Поліція встановила, що організаторами злочинної діяльності стали декілька мешканців Одеси, які облаштували підпільний цех у Львові. Для залучення клієнтів вони створили "рекламну" сторінку в Instagram, де пропонували свій асортимент нелегальних "послуг".
Яке покарання чекає на зловмисників
Правоохоронні органи повідомили всім фігурантам справи про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд застосував до них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. За скоєні злочини зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) у співпраці з Національною поліцією здійснила успішну операцію, спрямовану на припинення діяльності нелегальної типографії, яка виготовляла підроблені документи. За допомогою них росіяни могли "легалізуватись" в Європейському Союзі.