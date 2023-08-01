СБУ розкрила мережу виготовлення фальшивих документів для іноземців

Затримання учасника схеми виготовлення фальшивих документів. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала підпільний "паспортний стіл", який займався масовим виготовленням фальшивих документів для легалізації іноземців в Україні та країнах Європейського Союзу. Схема фальшивих документів діяла на території Одеської, Вінницької, Львівської, Харківської та Донецької областей.

Про це повідомляє СБУ.

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Виготовлення фальшивих паспортів

Під час спецоперації було затримано організатора цієї мережі та 8 спільників, серед яких був колишній посадовець розформованої міліції. "Клієнтам" пропонувалися фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки залежала від типу документа та терміновості виготовлення і становила від 8 до 14 тисяч гривень.

Обшуки в підпільному "паспортному столі". Фото: СБУ

Така незаконна діяльність приносила зловмисникам прибуток до 6 мільйонів гривень на місяць. За наявними даними, основними клієнтами цієї "сервісної" мережі були іноземці, які хотіли легалізуватися в Україні або отримати доступ до країн Євросоюзу за допомогою фейкових документів.

Виготовлення фальшивих документів. Фото: СБУ

Поліція встановила, що організаторами злочинної діяльності стали декілька мешканців Одеси, які облаштували підпільний цех у Львові. Для залучення клієнтів вони створили "рекламну" сторінку в Instagram, де пропонували свій асортимент нелегальних "послуг".

Яке покарання чекає на зловмисників

Правоохоронні органи повідомили всім фігурантам справи про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд застосував до них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. За скоєні злочини зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання учасника схеми. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) у співпраці з Національною поліцією здійснила успішну операцію, спрямовану на припинення діяльності нелегальної типографії, яка виготовляла підроблені документи. За допомогою них росіяни могли "легалізуватись" в Європейському Союзі.