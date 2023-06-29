"Тисяча доларів й ти українець": на Одещині робили документи для росіян

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) у співпраці з Національною поліцією здійснила успішну операцію, спрямовану на припинення діяльності нелегальної типографії, яка виготовляла підроблені документи. За допомогою них росіяни могли “легалізуватись” в Європейському Союзі.

Про це повідомляє СБУ.

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Під час комплексних заходів, які охопили декілька областей, було розкрито злочинну схему, якою оперував організатор та його троє спільників.

Зловмисники займалися виготовленням та продажем фальшивих паспортів, водійських посвідчень, реєстраційних свідоцтв для автомобілів та державних актів власності на землю.

Серед клієнтів групи були громадяни Російської Федерації, які, використовуючи підроблені документи, намагалися нелегально проживати в Україні або виїхати до країн Європейського Союзу.

Скільки коштували фальшиві документи

Вартість фальшивих документів залежала від їх складності та терміновості виготовлення.

Наприклад, за фейкову ID-картку українського громадянина злочинці брали 1,1 тисячі доларів, а фальшиве посвідчення водія продавалося за 600 доларів.

Підробні документи. Фото: СБУ

Кожного місяця злочинці виконували понад 100 замовлень на підробку документів.

Крім того, група надавала фіктивні медичні висновки про непридатність до призову в армію через стан здоров'я. Ця послуга коштувала від 5 до 10 тисяч доларів.

Обшуки у зловмисників

Під час проведення понад 150 обшуків у підпільній типографії, а також за адресами проживання та роботи зловмисників в Одеській області та інших регіонах, було виявлено наступне:

бланки фальшивих документів;

устаткування для виготовлення підробок та нанесення голографічних захисних елементів;

печатки і штампи, використовувані у незаконній діяльності.

СБУ проводить обшуки в нотаріусі. Фото: СБУ

Наразі організатору злочинної групи, його спільникам з Рівного та Харкова, а також його "кур'єру" з Бучі, було оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Двоє зі зловмисників перебувають під вартою. Планується також повідомити про підозру ще одному учаснику схеми з Рівного та нотаріусу з Харкова.

Зараз триває розслідування для повного з'ясування всіх обставин цього злочину. Зловмисникам може бути призначено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники виявили двох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Чоловіки для цього вирішили використати підробні документи.